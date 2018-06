XXV Compasso d’Oro ADI. I Vincitori dell’Edizione 2018

Il 20 giugno si è aperta a Milano l’edizione 2018 del premio più famoso del design italiano, i premi Compasso d’Oro ADI, XXV edizione.

Oltre 1.200 i prodotti candidati alla preselezione del premio nel biennio 2016-2017, 283 i prodotti sottoposti alla giuria internazionale, ma solo 16 ricevono il premio. Ad altri 56 la giuria internazionale ha assegnato una Menzione d’onore. Il premio è andato, com’è nella tradizione, sia ai designer sia ai produttori degli oggetti scelti tra quelli individuati nelle due rassegne annuali ADI Design Index 2016 e 2017. A questi premi si aggiungono 11 premi Compasso d’Oro alla carriera, assegnati dall’ADI a personaggi e aziende di primissimo piano nel panorama contemporaneo del design italiano e internazionale, oltre ai 3 premi e ai 10 attestati di merito della Targa Giovani, assegnati a progetti realizzati nelle scuole universitarie di design italiane da giovani agli inizi della carriera.

Come sempre in primo piano c’è la qualità del design, il valore centrale per il quale ADI lavora da oltre sessant’anni: una selezione dei prodotti condotta da un organismo attivo dal 2000, l’Osservatorio permanente del Design: circa 150 specialisti (designer, ricercatori, giornalisti specializzati), che lavorano in autonomia e trasparenza per presentare al pubblico ogni anno gli oggetti che giudicano migliori con una mostra e un catalogo – l’ADI Design Index. Una giuria internazionale appositamente riunita ha compiuto tra i prodotti segnalati nell’ultimo biennio la selezione finale per il Compasso d’Oro 2018.

I vincitori dell’edizione 2018 del XXV Compasso d’Oro ADI

ALFA ROMEO GIULIA

Automobile

Design: Centro Stile Alfa Romeo

Azienda / Company: FCA Italy

Motivazione

La rinascita di un grande marchio cui è legato un pezzo importate della storia industriale italiana non è solo una questione di stile ma proprio la capacità di scrivere, attraverso il design, il valore di un prodotto di eccellenza.

BOLLETTA 2.0, E-BILLING

Servizio di bollette

Design: Logotel

Azienda / Company: Enel Energia

Motivazione

Trasforma la richiesta istituzionale in un’occasione di crescita della trasparenza, da parte dell’Enel, della consapevolezza dei consumi dell’utente. Il risultato, rilevante per l’individuo e per la comunità dei consumatori, si distingue per un’attenzione particolare alle modalità di interazione proposte.

CAMPUS – INCUBAZIONE E MESSA IN SCENA DI PRATICHE SOCIALI

Iniziative culturali e sociali

Design: Davide Fassi, Francesca Piredda, Pierluigi Salvadeo, Elena Perondi – Politecnico di Milano

Committente / Client: Politecnico di Milano – Polisocial Award

Motivazione

Attraverso la proposta di pratiche sociali che valorizzano le persone, ha reso possibile il verificarsi di eventi e la realizzazione di prodotti, spesso di natura multimediale, rilevanti per le dinamiche sociali di un territorio urbano problematico. Il progetto mostra come la collaborazione tra istituzione accademica e progettisti abbia permesso di raggiungere il triplice obiettivo di: costruire reti sociali a misura di quartiere, realizzare prodotti esteticamente pregevoli, mantenere il progetto ad un livello adeguato di sostenibilità economica.

DISCOVERY SOSPENSIONE



Apparecchi di illuminazione

Design: Ernesto Gismondi

Azienda / Company: Artemide

Motivazione

Spenta è un sottile anello metallico che disegna un vuoto silenzioso sospeso nello spazio. Accesa improvvisamente diventa un disco intensamente luminescente disegnando una sorpresa che è la vera anima di questo prodotto.

ECLIPSE

Rubinetteria per il bagno

Design: Studiocharlie

Azienda / Company: Boffi

Motivazione

Coniuga l’estrema eleganza formale di un prodotto squisitamente domestico, con un intelligente e raffinato riconoscimento degli aspetti di qualità d’uso e intelligibilità funzionale del prodotto.

FONDAZIONE PRADA

Museo

Design: OMA – Office for Metropolitan Architecture

Committente / Client: Fondazione Prada

Motivazione

Attraverso la combinazione originale di un’architettura che si muove tra conservazione, creatività e sostenibilità, costituisce uno spazio culturale che qualifica le iniziative ospitate, producendo significati ed esperienze rilevanti per il contesto della città di Milano.

FOOD DESIGN IN ITALIA

Libro illustrato

Autore / Author: Alberto Bassi

Editore / Publisher: Mondadori Electa

Motivazione

Tra i valori riconosciuti all’Italia nel mondo è la tradizione alimentare. Il libro trasmette gli elementi che hanno costruito nella storia la leadership italiana. Le ricette, le attrezzature, gli strumenti e gli oggetti per la preparazione del cibo costituiscono la struttura portante di un sistema che va tutelato e tramandato non solo all’estero ma anche ai giovani del nostro paese.

LEONARDIANA. UN MUSEO NUOVO



Allestimento museale

Ico Migliore, Mara Servetto – Migliore+Servetto Architects

Curatori / Curators: Claudia Zevi & Partners

Supervisione scientifica / Scientific supervisor: Carlo Pedretti

Ideazione / Concept: Alessandro Mazzoli and Cesare Bozzano

Committente / Client: Consorzio AST – Agenzia per lo Sviluppo Territoriale di Vigevano e Città di Vigevano

Motivazione

Attraverso l’uso sapiente della luce e del segno grafico, grazie alla multimedialità, racconta con efficacia il rapporto tra una figura di artista-scienziato universalmente noto – Leonardo – e un territorio particolare – Vigevano – facendone il paradigma di un modo di fare cultura proprio del nostro paese.

MATERA CITYSCAPE – LA CITTÀ NASCOSTA | THE HIDDEN TOWN

Libro illustrato

Design: Leonardo Sonnoli

Committente / Client: Nicola Colucci

Distributore / Distributor: Casa Editrice Libria

Motivazione

Il testo propone una lettura del panorama urbano della città di Matera che, attraverso immagini fotografiche e parole in forma di conversazione, la mostrano come luogo di elaborazione di una cultura antica in grado di parlare alla contemporaneità. In tal modo il lavoro diventa veicolo efficace di promozione nel mondo di aspetti originali ed inattesi della cultura italiana.

NIKOLATESLA

Elettrodomestico

Design: Fabrizio Crisà

Committente / Client: ELICA

Motivazione

Le funzioni della preparazione del cibo sembrano sempre di più piegarsi alla logica di strumenti asettici, quasi astratti, in cui la comunicazione della funzione lascia ampi spazi di interpretazione soggettiva; la tecnologia di aspirazione dei fumi alla quota del piano di lavoro segue in modo rigoroso e coerente il dettato estetico del progetto.

ORIGAMI



Radiatore

Design: Alberto Meda

Azienda / Company: Tubes Radiatori

Motivazione

Un oggetto funzionale che non rinuncia a essere protagonista dello spazio in cui abita, che si adegua all’utente a cui si relaziona, disegnando con semplicità il proprio senso e valore d’uso.

OS2 75

Serramenti

Design: Alberto Torsello

Azienda / Company: Secco Sistemi

Motivazione

Il rapporto tra l’apertura e la superficie trasparente è da sempre una delle sfide dell’industria per la produzione di serramenti. OS2 75 stabilisce un nuovo standard combinando il taglio termico e l’isolamento a dimensioni estremamente contenute e ad una interessante flessibilità estetica grazie ai profili in acciaio verniciato e in Corten, acciaio inossidabile e ottone brunito.

OSA



Caldaia

Design: Ilaria Jahier, Igor Zilioli, Sergio Fiorani, Gian Luca Angiolini

Azienda / Company: Unical

Motivazione

Nell’immaginario collettivo una caldaia murale è quasi sempre un oggetto da nascondere: tubi, rubinetti, manopole, scarichi. Osa stupisce perché in uno spessore davvero contenuto e in dimensioni che non si discostano dalla norma, costruisce una figura quasi astratta, ordinatissima, elegante e sobria.

POP APP

Gelateria compatta

Design: IFI R&D Dept.

Azienda / Company: IFI

Motivazione

Una vera, grande e compatta gelateria permette in uno spazio contenuto, flessibile e innovativo la produzione, conservazione e vendita del gelato. La compattezza e la trasportabilità permettono di portare ovunque nel mondo non solo il gelato, ma anche il profumo del design italiano.

SKILLMILL



Attrezzatura per lo sport

Design: Technogym Design Center

Azienda / Company: Technogym

Motivazione

La forma fisica è uno dei miti più diffusi della contemporaneità. Raggiungere e mantenere la forma fisica è l’obiettivo di ogni allenamento per il quale è importante un approccio di tipo sistemico. Skillmill permette di condurre una pluralità di esercizi fisici con effetti più duraturi, senza complesse motorizzazioni e attrezzature, il tutto riassunto in un design compatto e innovativo.

VIBRAM FUROSHIKI THE WRAPPING SOLE

Calzatura

Design: Vibram

Azienda / Company: Vibram

Motivazione

Un modo nuovo e sorprendente di coniugare comfort e prestazioni in una scarpa da ginnastica. Vibram Furoshiki offre tutto questo grazie ai due movimenti che permettono di fasciare il piede nella parte superiore e alle caratteristiche tecniche della suola Vibram nella parte inferiore.

