Whirlpool e Unieuro Siglano una Partnership Commerciale per i Prodotti Ignis

Whirlpool Italia e Unieuro annunciano una partnership per la commercializzazione in esclusiva, in Italia, degli elettrodomestici freestanding e built-in a marchio Ignis.

Un accordo che punta a rafforzare la leadership di Unieuro nel segmento grandi elettrodomestici grazie ad una gamma prodotti dedicata ed in continuo sviluppo.

Un progetto unico di due grandi brand che in Italia vantano una tradizione consolidata di fiducia, affidabilità e vicinanza al consumatore: Ignis, storico marchio del Gruppo Whirlpool da oltre 70 anni una scelta concreta ed affidabile ed Unieuro, il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia.

La gamma dei prodotti dedicata ed esclusiva conta oltre 40 referenze e comprende il comparto free standing con lavatrici e carica dall’alto, frigoriferi e congelatori e lavastoviglie. Per l’incasso oltre ai frigoriferi combinati e doppia porta si affianca tutta la gamma dei forni e dei piani di cottura a gas e induzione con lavastoviglie a scomparsa totale e a semincasso.

“Siamo molto fieri di questo progetto di partnership tra Ignis e Unieuro” – afferma Vittorio Galimberti, General Manager di Whirlpool Italia. “Siamo sicuri che rafforzerà il valore del nostro marchio in Italia, grazie a elettrodomestici affidabili e di tradizione consolidata venduti su tutto l’ecosistema retail del maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia”.

“Questo nuovo accordo è uno dei più importanti progetti di partnership mai realizzati nel nostro mercato” – sottolinea Giancarlo Nicosanti Monterastelli, CEO di Unieuro – “che vede due brand importanti della distribuzione specializzata e dell’industria unire le proprie forze per offrire ai consumatori italiani una gamma di prodotti esclusivi, di qualità e a un prezzo accessibile. La capillarità di Unieuro e la forza di un marchio storico come Ignis si incontrano per portare avanti un nuovo modello di distribuzione che crea valore per tutti: per i consumatori, che potranno scegliere oltre 40 nuovi prodotti e per Unieuro, che amplia la propria offerta omnicanale nel fondamentale segmento del white e rafforza sempre più i legami con l’industria”.

Nessun contenuto correlato.