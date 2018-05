Il Wellness e il Comfort Firmato Effegibi: le Novità Waterdream e Yoku

Tutte le novità di Effegibi al Salone del Mobile 2018

Design e soluzioni funzionali pensate per tutti gli spazi dell’area bagno, da quelli più lussuosi fino ai bagni di medie dimensioni.

In ogni prodotto firmato Effegibi c’è innanzitutto un’idea progettuale sviluppata per le singole necessità.

Al Salone del Mobile 2018, l’azienda presenta due prodotti innovativi, la minipiscina “waterdream” e la sauna modulare “yoku“.

Waterdream di Effegibi

Effegibi presenta la nuova minipiscina Waterdream disegnata da Giovanna Talocci e Marco Pallocca.

Per l’azienda, attiva nella produzione di saune e hammam di qualità superiore, Waterdream rappresenta l’inizio di una nuova avventura intrapresa con l’obiettivo di completare l’offerta wellness legata ai benefici dell’acqua con un nuovo prezioso elemento.

Waterdream è un prodotto dalle linee essenziali, adatto sia per spazi domestici sia per usi collettivi, da installare sia all’interno come all’esterno.

Uno dei lati è un comodo piano d’appoggio ed è dotato di un ripiano apribile che ospita il vano tecnico. Il ripiano in vetro è definito da un bordo luminoso e può essere personalizzato con rivestimenti diversi.

Una luce posizionata su un fianco illumina il movimento dell’acqua che sgorga dal centro della minipiscina, con un effetto rilassante e sorprendente.

Come tutti i prodotti Effegibi anche Waterdream è realizzata con le più innovative tecnologie di settore per offrire qualità e prestazioni elevate. Dimensioni: 208×208 cm

Yoku di Effegibi

Si chiama Yoku la nuova sauna modulare proposta da Effegibi. L’ispirazione, da cui deriva il suo nome, guarda a un ramo particolare della medicina naturale giapponese fondata sugli effetti benefici del contatto con le piante e con l’atmosfera delle foreste.

Pur avendo un design essenziale, equilibrato e rigoroso, Yoku è accogliente, calda e naturale. Il volume della stufa è integrato nella panca più bassa offrendo un’immagine di grande linearità formale.L’ampia vetrata frontale è scandita all’esterno da elementi verticali in legno naturale, che rendono lo spazio più intimo e diventano contemporaneamente elementi portanti di una libreria a giorno pensata per “dialogare” con l’esterno.

Yoku viene proposta in tre differenti essenze: Aspen naturale, Aspen termotrattato e nero naturale.

Tre diverse dimensioni per il modello base: 184×130 H214; 210×180 H214; 230×200 H214

Le novità di Effegibi al Salone del Mobile 2018

Non perdere nel video tutte le novità dal vivo di queste nuove proposte.

Per saperne di più vai su Effegibi