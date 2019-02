Tutte le novità di Folletto per una casa pulita

Una presenza in Italia sin dal 1938, una forza vendita di più di 4.500 persone presenti su tutto il territorio nazionale, un sistema di vendita basato sul porta a porta, milioni di famiglie contattate ogni anno, una rete di assistenza di oltre 400 centri autorizzati e 45 Vorwerk Point – i negozi esclusivi dedicati ad assistenza, riparazioni e vendita di ricambi, accessori e consumabili originali Vorwerk. Questi, in estrema sintesi, i numeri di Vorwerk Italia, azienda che commercializza il famoso Sistema di pulizia per la casa, il Sistema Folletto, presente in Italia ormai da 80 anni.

Certamente Folletto è il prodotto più amato dagli italiani, e lo confermano i recenti dati IPSOS (gennaio 2017): una famiglia su tre ne possiede un modello.

Ogni giorno, da praticamente 80 anni, il Sistema Folletto è presentato attraverso il porta a porta, direttamente a casa del consumatore, con il supporto di Agenti professionisti.

Alla base c’è la convinzione che, quando si sceglie un apparecchio da usare tutti i giorni per la pulizia e l’igiene della casa è fondamentale provarlo di persona, nel proprio ambiente domestico.

A Homi 2019 Vorwerk Italia, ha presentato delle importanti novità nel segno della tecnologia e per una efficace pulizia della casa con due importanti alleati: la nuova folletto SP600 S Pulilava e la Folletto VR200. Scopriamo questi due prodotti innovativi:

Nuova Folletto SP600 S Pulilava: due in uno per una pulizia facile e veloce

Folletto SP600 S Pulilava, sviluppata da Vorwerk, ha completamente rivoluzionato le pulizie riunendo due operazioni in una: aspira e lava i pavimenti in un unico passaggio, semplicemente premendo un tasto le pulizie di casa diventano facili e veloci.

La funzione di aspirazione rimuove lo sporco grossolano prima che il panno strofini e pulisca il pavimento con un velo d’acqua. Grazie alla nuova funzione di umidificazione automatica del panno, regolabile direttamente dall’impugnatura del Folletto, l’uso della Pulilava è ancora più facile e intuitivo.

Con circa 260 millilitri di acqua e tre millilitri di detergente Koboclean può pulire una superficie fino a 60 metri quadri. Il suo snodo flessibile e il ridotto spessore di soli dieci centimetri permettono una pulizia anche sotto i mobili, nei punti più difficili da raggiungere. Il panno della Pulilava oscilla circa 1.350 volte al minuto e grazie al movimento di strofinamento esercitato sul pavimento, rimuove lo sporco con delicatezza ma agendo in profondità.

Il panno di pulizia extra-large pulisce perfettamente anche a filo parete.

Folletto VR200: il robot aspirapolvere controllabile da remoto grazie alla sua app

Il Robot Aspirapolvere Folletto VR200, controllabile da remoto via APP, è un alleato perfetto per una casa pulita.

Folletto VR200 aspira metro quadro per metro quadro, stanza per stanza senza alcun contatto con gli oggetti. Grazie ai sensori riconosce le aperture delle porte e quindi individua le singole stanze che pulisce una dopo l’altra, la navigazione laser e i sensori a ultrasuoni gli consentono di rilevare il 98% degli ostacoli.

Inoltre con la Folletto Robot App è possibile comandare l’agile robot aspirapolvere con un semplice click dal proprio smartphone o tablet in qualsiasi luogo ci si trovi.

Con la programmazione, comodamente gestibile dal display attraverso il menu, il Folletto VR200, pulirà nel giorno e nell’ora prestabiliti.

Anche lo sporco nei punti inaccessibili, come negli angoli, lungo le pareti o sotto i mobili, sarà rimosso facilmente grazie alla sua forma a D, alla spazzola rotante e alla finissima spazzola laterale del Folletto VR200.

Casa sempre pulita e più tempo a disposizione per noi!

Scopri nel video tutte le novità di Folletto a Homi 2019

