Uno Chalet in Svizzera Ricco di Fascino Glaciale

Scene d’inverno: uno chalet in Svizzera come luogo di sperimentazione di soluzioni ironiche e sofisticate che hanno per tema la neve.

Love Counts è il nome di questo progetto, relativo ad uno chalet di 800 metri quadri nel cuore delle Alpi Svizzere, che porta la firma dell’interior designer Alexandra de Garidel. Lo stile ironico e sofisticato riprende alcuni temi ricorrenti delle progettazioni interni d’alta quota.

L’arte è una delle chiavi di lettura utilizzata dalla designer Alexandra de Garidel della designer franco-svizzera che nei suoi lavori fa tesoro della sua esperienza di artista e scenografa.

Uno chalet in Svizzera: interni d’alta quota

La scultura a grandezza naturale di un orso bruno, “Bear”, dell’artista francese Xavier Veilhan, si staglia davanti all’entrata dello chalet: un omaggio ad una specie che vive nelle foreste delle Alpi (e purtroppo a rischio estinzione) e una citazione del paesaggio circostante. Ancora sculture nella sala d’ingresso, con “Luke”, di Tony Cragg, la cui forma bianca e sinuosa evoca l’immagine della neve all’esterno, e le teste di cervo intrecciate nell’opera “Polygon Double Deer” di Kohei Nawa, ulteriore ed iconico richiamo al contesto ambientale e all’atmosfera dei rifugi alpini.

Incaricata dai committenti di realizzare lo chalet in Svizzera più bello di tutte le Alpi, Alexandra ne mantiene l’architettura tipica e la traspone all’interno con l’utilizzo del legno, che riveste pareti, pavimenti e travi a vista sul soffitto, scelto in una essenza meno accesa e brillante del tradizionale pino: il rovere, nella tonalità più scura ed opaca della quercia. Si tratta di legno di recupero tagliato con l’ascia e non rifinito e lisciato, con nodi e spaccature volutamente lasciate a vista. Il risultato è un’atmosfera rustica ma rivisitata in uno stile contemporaneo.

Anche la scelta del metallo abbinato al legno per la scala che conduce al piano superiore risponde a questo concept.

Uno degli angoli più originali della casa è il lungo corridoio per il golf indoor, lo spazio dedicato alla pratica del golf, sport prediletto dei proprietari. Lungo le pareti del corridoio, il rivestimento in legno, che caratterizza il resto dell’abitazione, si alterna ai pannelli realizzati da Zoe Ouvrier, l’artista francese che, ispirandosi alla natura, intaglia alberi, tronchi, foglie boschi su sfondi vegetali applicati su paraventi o pannelli di legno.

Nella camera padronale, protagonista assoluto è il paesaggio che, grazie ad una parete vetrata, si apre sulle montagne ed entra nella stanza con forza dirompente. De Garidel ne ha fatto un rifugio elegante, composto da pochi elementi: il letto di Elite, con la testiera realizzata dalla dinamica azienda vicentina Studio Arte, specializzata nella produzione di pelli per decorazione d’interni; il tappeto Tai Ping; la coperta di pelliccia di Maison de Vacances, le tende di Loro Piana.

Di fronte al letto, il camino dell’Atelier Pierre Bonnefille, traendo ispirazione dal design di un igloo, è un vero e proprio ossimoro, con il suo guscio bianco, freddo e duro, che racchiude al suo interno il fuoco scoppiettante. Il tavolino da caffè di Robert Stadler è ancora una citazione della neve, scolpita nelle sue stratificazioni.

Il tema della provocazione orienta Alexandra de Garidel nella proposizione di alcuni dettagli, come gli originali alari del camino, del designer francese Hubert Le Gall; l’orso polare di Le Bon Marché sul letto di una delle camere; le sedie di colore diverso di Marteen Baas; i giochi sul tavolo del Paul Smith Shop di Parigi e le installazioni di Ryan Gander, nell’area multifunzionale del living.

Originalità ed eleganza anche nella zona dedicata al benessere. La scelta dei mosaici blu di Bisazza per il rivestimento della piscina interna si ispira naturalmente ai ghiacciai e alle profondità glaciali marine, grazie anche al lucernario che proietta sull’acqua un ampio specchio di luce.

Disegnato da Arik Levy, il bar esterno è un omaggio alla montagna più selvaggia: un blocco che sembra essere stato scolpito nella roccia circostante e che contribuisce a rafforzare, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, il legame di armonia tra gli interni e il contesto ambientale.

di Floriana Morrone

Foto di Stephan Julliard

