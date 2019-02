Una casa Shabby Chic, segui le nostre idee e scopri come renderla unica

Lo stile shabby chic è uno degli stili di arredamento più amati e apprezzati. Letteramente significa “trasandato elegante”, infatti in questo tipo di arredo i mobili sono “vecchi” ma non di antiquariato ed è solito ridipingerli con la tecnica del decapé rimarcando l’elemento “rovinato”. Crea un’atmosfera accogliente, romantica e deliziosamente retrò.

Lo stile Shaby Chic è uno di quegli stili di arredamento che non passano mai di moda, anche per la relativa facilità con il quale applicarlo. Tuttavia, vi sono ovviamente diverse regole da seguire.

I mobili shabby chic

Appena si pensa allo stile shabby la prima cosa che ci viene in mente è il mobilio particolare. E’ vecchio ma non necessariamente malridotto, basta che conservi delle caratteristiche retrò o qualche dettaglio rovinato se si vuole evidenziare ancora di più lo stile. In genere i mobili sono decapati per ottenere un effetto invecchiamento che lasci intravedere le venature del legno o il colore della vernice sottostante.

La cura per i particolari

Con un mobilio così particolare bisogna prestare molta attenzione alla cura dei particolari. Evitare quindi elementi troppo moderni, come soprammobili, che stonerebbero con il resto dell’arredamento. Cornici di legno vecchio stile, utensili da cucina appesi alle pareti, tovaglie e stoffe di tessuto grezzo faranno sicuramente la propria figura. Se siete esperti del fai da te, potete valutare l’idea di creare voi stessi dei soprammobili, o magari dei vasi, per così dire, “di recupero”.

I colori dello stile provenzale

I colori chiari e tenui renderanno la casa rilassante e armoniosa, il bianco infatti è il colore dominante insieme ai colori pastello come il rosa, l’avorio, lavanda, beige, grigio chiaro. Da evitare le tinte scure o pesanti che rovinerebbero l’effetto complessivo. Il nero non è vietato, tuttavia andrebbe limitato fortemente a qualche dettaglio qui a lì.

Fiori e tappezzeria shabby chic

Sarebbero appropriate i fiori di media grandezza che andranno rifinire le decorazioni della casa con un tocco di colore. E non dimentichiamoci di tende, tappezzeria e lenzuola che, secondo la linea shabby, dovrebbero essere fiorati ma senza esagerare e rendere tutto pesante e stucchevole.

Il ferro battuto

Un materiale da non sottovalutare nell’arredo Shabby è il ferro battuto. Grazie all’aria vissuta e leggermente rovinata farà un figurone all’interno delle case arredate con questo stile retrò.

di Marida Muscianese

Nessun contenuto correlato.