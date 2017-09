un rifugio segreto in Provenza

Un rifugio in Provenza immerso nella vegetazione, arredato all’insegna di una semplicità informale per non offuscare la bellezza della natura.

Il rispetto per la storia, per la cultura e per il contesto ambientale è un elemento imprescindibile per Marc Hertrich e Nicolas Adnet, fondatori dello studio parigino che ha per nome le loro iniziali e che attualmente impiega oltre venticinque persone alle prese con progetti di hotellerie, alta ristorazione, spa ed esclusive residenze private in svariate parti del mondo.

Due personalità eclettiche e complementari che hanno forgiato anche la loro casa a Chantemerle-lès-Grignan, nella Drôme provenzale, un romantico, ideale rifugio dalla frenesia parigina quotidiana, immerso tra gli uliveti e i campi di lavanda che caratterizzano questo angolo di Francia.

Quasi mimetizzata nella vegetazione, con le sue facciate in pietra a spacco e i muretti a secco che la circondano, la casa li ha conquistati per la sua assoluta semplicità, che l’interior décoration non ha voluto violare, puntando su intonaci bianchi, su pavimenti in cemento levigato e lucidato e su arredi che sembrano esserci da sempre, parte integrante della struttura abitativa.

Il risultato complessivo esprime un’eleganza discreta, una dimensione confortevole e accogliente, affatto in competizione con la rigogliosa natura circostante, che resta la protagonista indiscussa di questa dimora di campagna.

Diverse aree relax, ricavate in spazi differenti del giardino, invitano a godere della pace del posto a qualsiasi ora della giornata, assaporando la colazione nel cortile antistante la cucina, sorseggiando un drink pomeridiano a bordo piscina o meditando all’ombra delle rose in fiore.

L’interior della casa

Varcata la soglia di casa, la consapevolezza di essere immersi in un eden verde non svanisce, grazie alle ampie finestre che illuminano generosamente ogni ambiente, esaltando il paesaggio. Al piano terra e in continuità con la cucina, si sviluppa il grande living, che ha il suo fulcro nel camino intorno al quale si dispongono una coppia di poltrone bridge in velluto color prugna, realizzate dal nonno di Marc Hertrich, una poltrona a dondolo rivestita in velluto blu, disegnata dallo studio MHNA, e un coffee table in legno esotico e metallo grezzo.

Su un lato, la parete che delimita la scala d’accesso al piano superiore genera una zona lettura più riservata, sullo sfondo di una muratura in mattoncini, nella quale trova posto un sofa di MHNA rivestito con velluto di Lelièvre, come i cuscini; un tavolino basso in teak e una libreria in legno e metallo grezzo, realizzata a mano da Yvon Rosier.

Un’aria più parigina si respira, invece, nella zona pranzo, con il tavolo in legno di quercia disegnato dallo studio MHNA come le sedie, in pelle intrecciata e legno di bambù. L’Oriente sembra guidare le scelte stilistiche nella zona notte, come i dettagli d’arredo, dosati con cura; i souvenir di viaggio, che richiamano atmosfere lontane, e le tende oscuranti in tessuto di Lelièvre, che alla sera chiudono il sipario sul paesaggio.

Così, un kimono cinese del XIX secolo campeggia sul letto di una delle camere, tra tavolini in acciaio spazzolato con piano laccato di MHNA e lampade di Ikea. La doppia tela Hom et Fem di Bernard Quesniaux sovrasta, invece, il letto di una seconda camera, tra lampade da terra vintage e tavolini in stile Seventies.

di Anita Laporta

foto di Antoine Baralhé

