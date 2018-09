Un Nuovo Stile di Vita Ecofriendly

Come avere nuovo stile di vita ecofriendly

Sono tanti i modi per puntare ad uno stile di vita ecofriendly: dall’acquisto di piccoli oggetti di uso quotidiano alla scelta di soluzioni edilizie ad alta efficienza e a basso impatto.

Ecco alcune soluzioni belle, divertenti e nel segno del design.

Le novità per uno stile di vita ecofriendly

Un sistema sonno naturale, quello di Eve Sleep: il letto ha la struttura esterna rivestita con un intreccio di lana e il telaio è in pino massello; le lenzuola sono in puro lino, fresche, eleganti e lavate con pietra pomice per aumentare morbidezza e comfort del tessuto e sono disponibili in nove combinazioni di colori di moda.

L’aiuto al pianeta

“Ecological Revolution” è la collezione di astucci firmata Fedon, dedicata all’ambiente e alle sue peculiarità e realizzata con materiali a impatto zero, in feltro riciclato da bottiglie di plastica. “Nonostante sia evidente che non è sufficiente riciclare alcuni rifiuti e realizzarne portaocchiali per risolvere il problema della plastica, questi astucci lanciano un segnale importante: si tratta

di un simbolo, che stabilisce una relazione diretta fra prodotto e cause di inquinamento” afferma Callisto Fedon.

La copertura vegetale

Realizzato a Grugliasco (TO), dalla divisione verdepensile di Harpo, il cortile con verde pensile a copertura dei garage interrati, con sistema a drenaggio continuo e una vegetazione robusta

a bassa manutenzione, è un progetto residenziale che riduce le emissioni di anidride carbonica; previene gli allagamenti; filtra le polveri (10-20% in meno); fissa sostanze nutritive dall’aria

e dalle piogge; protegge dai rumori; influenza positivamente il clima degli ambienti interni. Non solo un tocco green alla città ma anche un sistema di lotta all’inquinamento.

L’equilibrio naturale

Un progetto per un nuovo equilibrio tra uomo e natura: il vetro di vecchi monitor di tv e pc dismessi, reso polvere e unito all’acqua, usata come unico collante, si rivela materia da plasmare, affidata al design di Piero Lissoni. Nascono così le collezioni di Mosaicomicro, brand che prende il nome dalle qualità del prodotto: mosaico e micro.

Sopra, da sinistra, due esempi: Sumi-e Lambda Grafite e Sumi-e Delta Cenere, le cui tessere, di piccole dimensioni e di peso esiguo, garantiscono bassissime emissioni di CO2, con tempi inferiori di cottura in produzione e più leggere da trasportare. In Moduli 28x28x3 mm o in fogli 300x300x4 mm.

Bruciare ad alta efficienza

La serie 5 e 6 è l’evoluzione tecnologica in fatto di bruciatori firmata da Sabaf. Con una normativa europea che impone ai piani cottura a gas, per ottenere l’omologazione, di raggiungere un’efficienza energetica del 52%, i modelli Sabaf, invece, sono in grado di garantire un’efficienza pari al 68%. Grazie anche ad una politica aziendale che ogni anno destina circa il 3% del proprio fatturato alla ricerca per produrre bruciatori con standard fuori dal comune.

Il bollino di garanzia

Dalla costante ricerca di Conlegno, Consorzio Servizi Legno Sughero, per nuove soluzioni innovative del legno, e in associazione con Assolegno, è nato il protocollo S.A.L.E.+ (evoluzione del Sistema Affidabilità Legno Edilizia), volto a migliorare i prodotti in legno per la bioedilizia e a valorizzare i costruttori con particolari capacità ingegneristiche e tecnologiche, nonché unico protocollo privato che consente ai committenti dei costruttori qualificati di accedere a specifiche linee di mutuo per il settore delle costruzioni in bioedilizia. Primo in Italia a conseguire la certificazione S.A.L.E. + dedicata ai costruttori in legno garanti di esperienza e capacità tecnicoorganizzativa, è stato il marchio Rubner Objektbau, società del Gruppo Rubner, specializzata in edifici in legno chiavi in mano.

