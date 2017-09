Un Nuovo Mondo Green: Idee e Progetti e Sfide Ecologiche

Un nuovo mondo green, dal Senegal alla Cina, che non si sottrae alle sfide ecologiche del futuro e promuove la città-foresta di Stefano Boeri Architetti.

Eco-News: nuove idee e progetti

Il purificatore d’aria Soft, l’orto Agri-Hemp, il basso UpLight Bass: sono tre dei progetti di Fabric-Action, iniziativa in sostegno della Valnerina che sperimenta usi innovativi della canapa promossa da Regione Umbria e Fondazione Politecnico di Milano, in collaborazione con il Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Norcia.

Sono in mostra fino al 30 agosto a Palazzo Collicola, a Spoleto.

www.fabric-action.org

Una penna (quasi) per sempre

Da sempre impegnata a produrre la migliore penna possibile, durevole e con refill sostituibili, nel rispetto di elevati standard ambientali, sociali e lavorativi, l’azienda svizzera Prodir lancia DS3 Biotic Pen, 100% biodegradabile e compostabile all’80%, refill e molla compresi. Colori nature inspired.

www.prodir.com

Il primo lago elettrico d’Europa

Il primo lago elettrico d’Europa è l’appellativo che ha meritato il lago di Como, nuova destinazione top per chi è in possesso di un’auto o di un’imbarcazione elettrica grazie all’installazione di colonnine di ricarica, offerte da Tesla, lungo l’intero perimetro del lago. L’iniziativa, battezzata Como-The Electric Lake, è stata ideata da Grandi Giardini Italiani.

www.grandigiardini.it

Terracotta da ufficio

Si chiama Adobe ed è una collezione di oggetti per la scrivania – portadocumenti, supporto per tablet o specchio da tavolo, portamatite, fermacarte – realizzati con cinque diverse tipologie di argilla da Studio Lido. Il termine spagnolo Adobe identifica l’impasto di argilla, limo, sabbia e fibre vegetali utilizzato in ogni epoca e luogo per costruire.

www.studiolido.com

La Cina Verde

Sarà completata entro il 2020, in Cina, Liuzhou Forest City, la città foresta progettata da Stefano Boeri Architetti. Con edifici interamente coperti da alberi e piante, una volta ultimata sarà in grado di assorbire 10.000 tonnellate di CO2 e di produrre 900 tonnellate di ossigeno all’anno.

www.stefanoboeriarchitetti.net

