Tutti Gli Eventi Design di Giugno 2018

Gli eventi design e le mostre da non perdere di giugno 2018

Un calendario ricco di appuntamenti per gli appassionati d’arte e di fotografia con le esposizioni dei maestri di ieri e di oggi. In mostra anche alcuni inediti di Picasso.

Pubblicità d’artista

Albert Watson. Fashion, Portraits & Landscapes propone circa cento immagini che ripercorrono una decina di anni di lavoro di Watson, tra gli anni Ottanta e i Novanta, quando il fotografo scozzese realizzò dodici campagne per il marchio Bluemarine. Watson è considerato uno dei più grandi fotografi di moda di tutti i tempi e i suoi scatti a Keith Richards, Clint Eastwood, Barack Obama, Steve Jobs, solo per citarne alcuni, sono diventati delle vere e proprie icone.

Carpi, Musei di Palazzo dei Pio,

fino al 17 giugno 2018

www.comune.carpi.mo.it

Il padre della fotografia russa

Una raccolta di circa centocinquanta fotografie dai negativi originali degli anni Venti e Trenta di Alexander Rodchenko, uno dei principali generatori di idee dell’avanguardia sovietica del XX secolo, è il tema della mostra Alexander Rodchenko. Revolution in photography che spazia tra pittura, design, teatro, cinema, tipografia e fotografia. In questa arte ha dato forma ad uno stile e ad un linguaggio visivo del tutto unici, combinando gli elementi formali del “Metodo Rodchenko” valsi all’artista il riconoscimento di padre della fotografia.

Mantova, Palazzo Te

fino al 27 maggio 2018

www.palazzote.it

Foto di strada

Una retrospettiva dedicata al celebre fotografo francese Robert Doisneau, pioniere della fotografia di strada e del reportage, che ha profondamente influenzato la cultura contemporanea, fino a diventarne lui stesso simbolo.

Robert Doisneau: le Temps Retrouvé.

Senigallia (AN), Palazzo del Duca

fino al 2 settembre 2018

www.comune.senigallia.an.it

Natura selvaggia e molto più

Nicola Magrin. La traccia del racconto: circa settanta acquerelli su carta di piccole, medie e grandi dimensioni, realizzati tra il 2009 e il 2018, ripercorrono i temi salienti dell’artista, il percorso interiore dell’uomo e il suo rapporto con la natura, la raffigurazione dei boschi e degli animali selvaggi, la montagna e i paesaggi notturni. Apprezzato anche per la sua attività di illustratore, sono sue le copertine di “Il richiamo della foresta” di Jack London e del romanzo di Paolo Cognetti, “Le otto montagne”. L’esposizione presenta opere di grandi dimensioni quali Walking (300×114 cm) e L’infinito (58×250 cm).

Aosta, Centro Saint-Bénin

fino al 7 ottobre 2018

www.regione.vda.it

Insolito e sconosciuto Picasso

Un omaggio al grande maestro spagnolo con la mostra Picasso. Uno sguardo differente, con 120 opere, 105 disegni e 15 sculture, tutte eseguiti tra il 1905 e il 1967. Particolare attenzione ai lavori sconosciuti al grande pubblico, non solo per la loro rarità, ma anche per la capacità di ampliare le convenzionali interpretazioni della sua opera. Nella mostra prevalgono i lavori su carta.

Lugano, Museo d’Arte della Svizzera Italiana

dal 17 giugno 2018

www.masilugano.ch

Le risposte dell’arte

Vincenzo Frattini. La dipendenza sensibile alle condizioni iniziali è un’esposizione che comprende diciassette tra opere a parete, sculture, installazioni e video, che tracciano l’evoluzione degli ultimi dieci anni di lavoro dell’artista salernitano.

Ischia (NA), Castello Aragonese

fino al 17 giugno 2018

www.castelloaragoneseischia.com

Dalla parte delle donne

Tema di scottante attualità, l’esposizione delle opere di Renata Rampazzi Cruor, sangue sparso di donne, accompagnata da un catalogo con uno scritto inedito di Dacia Maraini e da un testo critico di Claudio Strinati, racconta la violenza nei confronti delle donne.

Venezia, Fondazione Giorgio Cini

fino al 17 giugno 2018

www.cini.it

In battaglia con i lego

Star Wars is back! è una mostra per i più piccoli, ma non solo. Oltre un milione di mattoncini Lego e più di duemila minifigure ricostruiscono, con dovizia di particolari e stupefacenti effetti scenici, alcune delle scene più conosciute della saga di Guerre Stellari. Grazie a un sound design creato appositamente per l’occasione, è possibile immedesimarsi nelle scene rappresentate nei diversi diorami, con suoni surround inediti, che affiancano lo stupore della vista al fascino dell’udito, in un connubio unico e indimenticabile.

Monza, Villa Mirabello

fino al 30 settembre 2018

www.reggiadimonza.it

