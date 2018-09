Tutte le Novità di Cersaie 2018

Tutti gli appuntamenti che ci aspettano a Cersaie 2018

Dal 24 al 28 settembre, si rinnova l’appuntamento con Cersaie 2018. Cinque giorni in cui aziende internazionali incontrano architetti, progettisti, contractors e rivenditori per scoprire le nuove tendenze per superfici ceramiche, carte da parati, parquet, marmo e tutto ciò che fa tendenza nel mondo dell’arredobagno.

Cersaie innanzitutto si rinnova con 3 nuovi padiglioni (28,29 e 30) che puntano su ampie superfici traslucide, luce morbida e soffusa. I nuovi padiglioni a campata unica della ristrutturazione del quartiere fieristico di Bologna, sono stati studiati dall’architetto Gianni di Gregorio.

Il progetto prevede un sistema modulare e ripetibile, che collega e valorizza tutti gli spazi espositivi e permette la massima libertà di allestimento.

Sarà proprio l’edizione del Cersaie 2018 a inaugurare il primo step di questo articolato percorso di riqualificazione, con questi tre nuovi padiglioni: veri e propri spazi urbani dedicati per l’occasione all’arredobagno.

Il padiglione 30 farà anche da teatro alla mostra che Cersaie presenta ogni anno e che questa volta sarà dedicata interamente al mondo della musica.

The Sound of design, curata dall’architetto Angelo Dall’Aglio e da Davide Vercelli, ci farà fare un salto temporale tra gli anni d’oro della musica e del fermento culturale, dal 1976 al 1983.

The Sound of design

Giunta alla V edizione, la mostra collettiva promossa da Cersaie è un vero e proprio must della manifestazione bolognese, un appuntamento da non perdere per visitatori professionisti quanto per il pubblico che sempre più numeroso accede alla fiera. Occasione che crea percorsi di approfondimento indispensabili a regalare una visione del prodotto filtrata da inediti punti di vista, che offrono riflessioni e terreno fertile per ogni professionalità legata al mondo del progetto.

Anima e deus ex machina ne sono un’accoppiata di creatività, Angelo Dall’Aglio e Davide Vercelli, che anche quest’anno hanno raccolto la sfida di offrire al pubblico un evento che unirà utilità e piacevolezza. A regalarci un commento in anteprima, Angelo Dall’Aglio, architetto e designer.

Cersaie disegna la tua casa

La settima edizione di “Cersaie disegna la tua casa” vuole continuare nel suo intento di avvicinare l’evento fieristico al consumatore finale. Infatti i giorni di giovedì 27 e venerdì 28 settembre saranno dedicati proprio ai privati che visiteranno i padiglioni, alla ricerca delle ultime novità nel settore dell’arredo bagno e della ceramica e che intendano ristrutturare la propria casa o acquisirne una nuova.

I visitatori avranno la possibilità di avere una consulenza gratuita per la ristrutturazione anche con gli architetti di Case Design Stili.

Scopri come partecipare:

Disegna la tua casa con Case Design Stili

Cersaie e l’ADI Ceramics & Bathroom Award

Appuntamento da non perdere il 26 settembre alle 14.30 al Padiglione 30, nello spazio evento “The Sound of Design” con la 5° edizione dell’ADI Ceramics & Bathroom Award, il premio che ADI – Associazione per il Disegno Industriale – assegna ai prodotti italiani più innovativi dei comparti della ceramica e dell’arredobagno.

Silvia Stanzani (designer), Oscar G. Colli (Co-fondatore della rivista Il Bagno oggi e domani, e Valentina Downey (Presidente ADI Delegazione Emilia – Romagna), analizzeranno i prodotti esposti selezionando quelli che saranno in grado di coniugare innovazione e intelligente progettualità, sia nel settore dei rivestimenti che nell’area dell’arredobagno.

I prodotti individuati faranno parte della pre-selezione per l’ADI Design Index 2019, pubblicazione annuale dedicato al miglior design italiano in produzione, selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI.

L’architetto portoghese Camilo Rebelo ospite a Cersaie

l’architetto portoghese Camilo Rebelo il primo ospite del programma culturale “costruire abitare pensare” di Cersaie 2018, con una conferenza che si terrà mercoledì 26 settembre prossimo presso la Galleria dell’Architettura in occasione della manifestazione. Il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno si svolge a Bologna dal 24 al 28 settembre.

Il programma culturale ‘costruire, abitare, pensare’, giunto alla sua 10° edizione, arricchisce con incontri e conferenze d’importante spessore la manifestazione fieristica, ospitando – presso la Galleria dell’Architettura – protagonisti di rilievo internazionale dell’architettura e del design.