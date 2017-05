Terzani ad Euroluce 2017: Precious Design

Le novità di Terzani ad Euroluce 2017

Quando la luce emoziona e diventa un elemento scenografico di grande impatto per connotare un ambiente della casa.

Sono originalissime ma soprattutto preziose ed esclusive, le nuove proposte di Terzani ad Euroluce 2017. Il brand, coerente con la sua mission di ridefinire il modo in cui l’illuminazione di lusso viene concepita e realizzata, continua a sperimentare nuovi metodi di lavorazione e a sviluppare nuove idee. Il risultato sono oggetti/scultura con una forte personalità, realizzati attraverso antichi metodi di lavorazione del vetro e del metallo, con una cura maniacale per i dettagli.

La nuova collezione “Precious Design” di Terzani punta su nuove forme inedite e realizzate in collaborazione con grandi nomi del design.

Lampade a sospensione che uniscono i confini tra arte, lusso e design.

Terzani a Euroluce 2017

La collezione Precious Design di Terzani a Euroluce 2017

Il concept della nuova collezione Terzani presentata ad Euroluce 2017, è estremamente sofisticato. Ogni prodotto esprime design moderno, tecnologia all’avanguardia, artigianalità e materiali preziosi. Il risultato sono “sculture di luce” che trasformano lo spazio circostante attraverso effetti luminosi e ombre in continuo movimento, creando così un nuovo linguaggio visivo, che riflettendo l’estetica e il design contemporaneo, si spinge verso il futuro.

Lampada a sospensione Manta – Shimmering Waves

Manta è nata dall’incontro tra la grande esperienza sul cristallo al piombo di Nicolas Terzani, sviluppata grazie al best seller da lui disegnato, Mizu e l’occhio di Dodo Arslan che ne ha plasmato le linee sinuose dandole forma. Nasce così la loro prima creazione a quattro mani.

Il risultato è un gioco di onde di purissimo cristallo, luminose e rifrangenti, che proietta i riflessi prodotti dall’acqua marina e dalle creature che la solcano disegnando traiettorie curvilinee.

Manta è realizzata in cristallo al piombo 24%, la luce emessa proviene da una fonte a Led integrato dimmerabile, attraverso una lente disegnata per sfruttare al massimo i riflessi del cristallo. Con la sua meravigliosa forma organica è disponibile in tre dimensioni declinabili in numerose composizioni, che possono essere personalizzate rispondendo a ogni esigenza, da quella minimal alla più complessa.

Un vero e proprio oggetto di design, questa lampada a sospensione rappresenta un’idea innovativa per comunicare con la luce dipingendo lo spazio.

Lampada a sospensione Epoque – Cyclical Light



Epoque è il frutto di uno studio approfondito dei chiaroscuri e dei volumi, che ha portato all’ideazione di un prodotto capace di ricreare nell’ambiente il racconto di un’epoca a cavallo tra due secoli.

La sua linea essenziale, in armonia con lo stile moderno, rende Epoque una lampada a sospensione molto raffinata.

Composta da linee curve, organiche, che formano un’ossatura flessibile e resistente in metallo, ha un rivestimento fluido e sinuoso di catene in metallo nickelato. Declinata in due diverse forme, una più allungata e l’altra più morbida, riempie lo spazio con i suoi riflessi di luce sfumata.

È disponibile in più varianti colore: nichel, nichel-nero e finitura oro.

Ha una fonte illuminante a Led per rispondere alle contemporanee esigenze dell’interior design.

Lampada a sospensione Kika – Get Dressep Up

Per progettare la lampada a sospensione Kika, Terzani si è ispirato al favoloso mondo glamour di Hollywood della metà del secolo. Grazie all’aiuto delle moderne tecnologie e all’uso di nuovi materiali, Kika è un elegante oggetto moderno e la forma ellittica è stata studiata per dare una proporzione armonica al prodotto.

Questa lampada è costituita da centinaia di pendenti, sospesi su anelli tagliati al laser, assemblati uno ad uno artigianalmente, che così composti somigliano ad un raffinato gioiello, fluttuante nell’aria, splendente in ogni direzione. Ogni piastra metallica è realizzata in foto incisione ed è disponibile in due diversi abbinamenti cromatici e in varie misure.

Le piastrine si orientano in modo casuale, così da produrre un riflesso variegato che segue le curve ellittiche della lampada. Un pezzo unico nel segno del design, che aggiunge vita ad ogni contesto in cui viene inserito.

Scopri di più su Terzani.com

Nessun contenuto correlato.