Termoarredi Design 2018: il Calore Prende Forma

Termoarredi Design 2018: le strategie del calore.

Soluzioni estetiche discrete o scenografiche e rendimento massimo. Scopriamo i modelli più innovativi per il termoarredo design.

Termoarredi Design 2018: Android di Antrax.it

Come un foglio di carta piegato e ripiegato, Android, firmato per Antrax.it da Daniel Libeskind, si inserisce nello spazio con giochi di luci e ombre. In oltre 200 colori e ad alta efficienza termica, richiede un ridotto consumo di acqua ed entra a regime in tempi molto brevi. Può essere installato anche in orizzontale.

Termoarredi Design 2018: Beams di Vasco

Disponibile anche in Greenery, colore Pantone dell’anno 2017, Beams di Vasco è un modello in alluminio estruso ispirato al mondo del progetto, dai volumi rigorosi e con accessori, anch’essi geometrici, che offrono molte possibilità di personalizzazione. La doppia canalina d’acqua per ogni elemento garantisce un elevato rendimento.

Termoarredi Design 2018: Bent di Caleido

Nella Collezione Design di Caleido, Bent, a firma di Alessandro Canepa, ha un profilo policurvo che, generando luci e ombre, lo fa sembrare un oggetto in continuo mutamento. In alluminio, è disponibile in diverse misure nei colori goffrati bianco, nero e grigio.

Termoarredi Design 2018: caloriferi elettrici di Brem

Tra i caloriferi elettrici di Brem, e.Sbarra-Up, firmato da Luigi Brembilla, è ideale in spazi ridotti grazie a elementi sottili sovrapponibili o moltiplicabili fino a tre, declinabili in un’ampia gamma di colori e finiture.

Termoarredi Design 2018: Agorà di Tubes

Senza decoro, con decoro singolo o doppio, Agorà, concepito da Nicola De Ponti per Tubes, interpreta in chiave contemporanea l’icona del classico calorifero in ghisa. Disponibile in un’ampia gamma di colori, è composto da elementi in alluminio riciclabile a basso contenuto di acqua.

Termoarredi Design 2018: Snake di Scirocco H

Disegnato da Franca Lucarelli e Bruna Rapisarda per Scirocco H, Snake compie dieci anni senza dimostrarli. In acciaio con tubo a sezione rettangolare di dimensione importante, è disponibile anche nella versione Snake One, in foto, che ne esalta la personalità con il maxi formato da 500×1730 mm.

