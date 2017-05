Tendenze Design. Quando la Creatività è Protagonista

Tendenze Design: così la creatività è protagonista

Oggetti e finiture per sperimentare metamorfosi visive e showroom per scoprire nuove dimensioni del design.

Tileskin® è la laminazione adesiva che riproduce alla perfezione un’infinità di pietre, pattern, decori e colori, per cambiare il look delle piastrelle senza alcun lavoro di muratura.

Per pareti e pavimenti, garantita 5 anni, solida, robusta, resistente al calore e all’umidità, si posa con facilità ed è removibile.

In oltre 200 sfumature di colori, decine di combinazioni e di decori già pronti e la possibilità di realizzare grafiche à la carte.

www.tileskin.com

Icona leggendaria di design, la 699 Superleggera compie sessant’anni.

Disegnata da Gio Ponti e prodotta da Cassina, la sedia, con una sezione triangolare di soli 18 millimetri e un peso minimo di 1.700 grammi, rappresenta a tutt’oggi un insuperato capolavoro di ingegneria e artigianalità Made in Italy, ininterrottamente in produzione dal suo esordio.

Per i suoi primi sessant’anni, la proposta, in foto, di una versione in edizione limitata, con struttura rossa e una variazione del tessuto Boxblocks dell’artista olandese Bertjan Pot.

www.cassina.com

Unico® Air Inverter di Olimpia Splendid, che si è aggiudicato il Good Design Award 2016 assegnato dal Chicago Athenaeum – Museum of Architecture and Design, è un climatizzatore fisso senza unità esterna, dal design pulito, con ingombri minimi e ad alta efficienza energetica.

Si caratterizza per le sue dotazioni, tra cui il sistema di multi-filtraggio e purificazione dell’aria e la funzione in pompa di calore disponibile sulla versione HP.

www.olimpiasplendid.it

Con un diametro di 280 cm e un’altezza di 245 cm, Teepee, di Circu, è più di un letto, è un’autentica cameretta per bambini, in cui dormire ma anche giocare, dotata di contenitori e scomparti. Proprio come le tende coniche degli Indiani d’America, da cui prende il nome e la forma, Teepee si chiude, diventando un vero rifugio.

www.circu.net

Bacco è la lampada da tavolo ricaricabile a forma di bottiglia di vino, disegnata da Matteo Ugolini per Karman. Ha un diffusore in vetro bianco satinato, con LED da 250 lumen, base removibile in alluminio e un’autonomia di sei ore.

Si completa con Perbacco, l’iconico cestino per sei bottiglie, per illuminare senza fili giardini e terrazze.

www.karmanitalia.it

Un nuovo modello espositivo e di vendita, in cui relazionarsi con il design, l’architettura e l’edilizia: è Cantiere Galli Design, a Roma, in Via Pacinotti 63, una galleria di materiali

e finiture per interni, arredi e complementi per la casa, frutto di una ricerca continua fra nuovi marchi e realtà artigianali.

Uno spazio che si apre ad un pubblico di progettisti e clienti, per supportarli nell’acquisto e nella scelta, con studi di consulenza e fattibilità, soluzioni personalizzate, servizi di tappezzeria e di arredi su misura e supporto tecnico alla progettazione.

“Vogliamo portare avanti un nuovo modello di business, creando con le aziende gruppi di lavoro a supporto dei progettisti che, in questo modo, trovano una esperienza trasversale unica nel suo genere e importanti vantaggi operativi e logistici”, specifica Eleonora Galli, titolare dello showroom.

www.cantieregallidesign.com

Mosaicool è il tavolo di Mamado il cui piano di appoggio si compone di 36 mattonelle calamitate in legno 20×20 cm che, secondo la loro posizione, danno origine ogni volta a disegni diversi, grazie alle grafiche stampate su ciascuna di esse.

In due misure: 180x80cm o 80x80cm.

www.mamadoitaly.com

di Gilda Cortellesi