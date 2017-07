Tendenze Design: Blu Come il Colore Del Mare

Tendenze Design: toni d’azzurro che aggiungono stile ed emozionalità agli interni.

Gli innamorati di Marc Chagall fluttuano quasi sempre in cieli blu. Yves Klein consacrò la sua arte alla ricerca del blu perfetto, che avrebbe dovuto condensare cielo e terra fino ad annullarne i confini. Gli artisti contemporanei non riescono a farne a meno, da Daniel Spoerri a Mimmo Rotella.

Sarà perché il mare e il cielo che vi si riflette hanno contribuito a farci identificare il blu con l’infinità dello spazio, aprendo la mente all’immaginazione. Ed è scientificamente provato che la vista del mare allevia l’ansia e migliora il benessere psicofisico. Perché allora non introdurre questo colore denso di significati anche in casa?

Nel numero di Luglio di Case Design Stili, una bellissima selezione di complementi di arredo in blu.

Tendenze design in blu

Intrecci di corde colorate che ricordano un corsetto, nella poltrona firmata da Italo Pertichini, ancora più raccolta nella versione con schienale alto.

La struttura è in legno, come le gambe; l’imbottitura è in poliuretano e il rivestimento in tessuto Kvadrat.

Strizza l’occhio all’art déco la poltroncina dining dell’azienda bresciana, che unisce alla struttura in legno di quercia tinto i piedini e i braccioli, opzionali, in bronzo antichizzato o ottone. Il rivestimento di seduta e schienale, non removibile, è disponibile in tessuto o pelle.

Patrick Jouin firma un sistema componibile, che integra pouf e sedute lineari, angolari o curve, per dar vita a un divanetto potenzialmente infinito, caratterizzato dalla presenza delle gambe in alluminio pressofuso solo alle estremità. Virtuosismo estetico reso possibile dal telaio in acciaio, molto resistente. Rivestimento in tessuto o pelle.

Rinnova una delle tradizioni artistiche più importanti della cultura portoghese, quella degli azulejos, il cabinet della collezione Heritage, con ante rivestite di piastrelle dipinte a mano e interni interamente tappezzati in foglia oro. Misure: 92x50x182 cm di altezza.

Fresco restyling per il tavolo disegnato da Jeff Miller, ora disponibile nelle nuove finiture con struttura verniciata lucida e piano in legno laccato opaco grigio o carta da zucchero. Il piano, quadrato, circolare o ellittico, si fissa con un innovativo meccanismo alla base, costituita da un unico, scultoreo pezzo di alluminio.

Bicromatismo ad effetto per la seduta-pouf disegnata da Sergio Bellin, disponibile con base fissa, con rotelline o in versione oscillante, che ne esalta il carattere giocoso insito anche nelle forme affusolate. é disponibile in un’ampia gamma di tessuti e in versione speciale rivestita in pelle invecchiata e intrecciata.

Disponibile in un’ampia gamma cromatica, è il rivestimento trapuntato in pelle delle ante il tratto distintivo della madia disegnata da Paolo Cattelan, con base in acciaio e top proposto anche in cristallo acidato. Versioni a due o tre ante.

Nella nuova collezione Twils Lounge, interamente dedicata al living, il sistema firmato da Studio Viganò si caratterizza per gli spessori sottili di braccioli e schienali, in linea con i piedi in metallo. Include divani in quattro dimensioni, sistemi componibili, elementi centrali e pezzi speciali come pouf e chaise longue, tutti completamente sfoderabili. In foto, la versione da 220×80 cm di altezza disponibile in tutta la gamma tessile e nei pellami di Twils.

“Un volume composto da volumi”. è la formula del mobile firmato da Ferruccio Laviani, che assembla casse indipendenti, diverse in dimensioni e profondità, che danno ritmo all’intera struttura, perfetta per la zona giorno o la zona notte. è disponibile in diverse essenze, anche in finitura colorata verniciata, lucida o opaca.

Punta all’eccellenza il nuovo brand portoghese che, con la collezione di sedute firmata da Javier Gomez, ispirata alle architetture newyorkesi, reinterpreta con eleganza la tradizione del legno curvato e lo stile nautico.

di

Anita Laporta

