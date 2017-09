Tende Da Sole: Tante Soluzioni su Misura

Tende da sole: una gamma di soluzioni ombreggianti su misura

L’obiettivo è proteggere da sole, acqua e vento terrazze, balconi e grandi e piccoli spazi all’aperto, in qualsiasi stagione dell’anno.

Perché quello che non tutti sanno è che una buona protezione esterna, specie se dotata di tende frontali e chiusure laterali, migliora notevolmente le condizioni di isolamento termico degli spazi interni in inverno e in estate, garantendo un significativo risparmio energetico nel riscaldamento e nel raffrescamento degli edifici.

Dal punto di vista tecnico, le nuove strutture ombreggianti vantano sistemi a trazione tramite pistoni a gas, che assicurano un’ottima stabilità e resistenza anche in presenza di forti venti; sorgenti Led integrate, che risolvono le problematiche legate all’illuminazione di portici e verande, e gestione automatizzata, anche in remoto, tramite smartphone connessi al sistema domotico della casa, che consente di richiudere o aprire velocemente le tende nei casi, oggi molto frequenti, di repentino cambio delle condizioni meteorologiche.

Tutte le novità per le tende da sole

intensità variabile su perimetro esterno per questa tenda a pergola automatizzata, gestibile da remoto, caratterizzata da gronda, montanti, viteria e fissaggi nascosti alla vista. Il sistema

Vertika Gennius consente di chiudere la struttura con tende a caduta laterali e frontali che proteggono da acqua e vento, a vantaggio dell’isolamento termico degli spazi interni sia in estate che in inverno.

Nella linea New Generation Pergola, una struttura realizzata interamente in alluminio, con profili di 6×12 cm studiati per realizzare coperture profonde fino a 6,5 metri e Led integrati posizionati sui rompitratta. Per una protezione totale dalle intemperie, è possibile dotare Fusion di tenda verticale Raso, trattenuta dai profili frontali, e di chiusure laterali Windy.

Modello basic della gamma Pergozip, una pergola essenziale, da installare a soffitto o a parete, con piantane frontali di 13×13 cm e dimensioni massime di 600×500 cm.

Studiata per spazi più contenuti, è dotata di predisposizione per lo scarico delle acque.

Una minimale tenda da sole per terrazze e balconi, con cassonetto nei colori lounge bianco, grigio, antracite e marrone avana e profilo frontale disponibile in questi e in altri sei colori. Ampia la varietà di tessuti, in tinta unita, colori strutturati o a quadretti. Opzionali, i faretti Led sottotenda.

Il fissaggio è a parete, soffitto o falso puntone.

