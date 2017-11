Tendaggi e Tessuti D’Arredo: Trame di Luce e D’Ombra

Tendaggi e tessuti d’arredo non come semplici complementi ma come strategie d’arredo e di design

Tornate prepotentemente alla ribalta sulla scia di tendenze decorativiste, le tende rappresentano un corollario ineludibile del progetto d’interni.

Per accentuare la luce, ed offrire così una più ampia percezione dello spazio, con voile leggeri, impalpabili e trasparenti; oppure, con modelli dalle trame più strutturate e coprenti, per garantire una privacy non sempre scontata negli agglomerati urbani, in cui i palazzi si fronteggiano a distanze ridotte.

O, ancora, per rendere la casa più accogliente o più “vestita” ma anche più nuova, aggiungendo un tocco ornamentale: tanti motivi per decidere di cedere ad una tentazione facile da soddisfare, grazie a proposte del mercato che, con collezioni che seguono la stagionalità e i trend della moda o dell’arte, rispondono ad ogni esigenza stilistica.

Tende per tutti i gusti, che il design ha reso protagoniste e non gregarie del progetto casa, ispirate a preziosità antiche di oro e argento, come quelle di Dedar; a foreste tropicali, in uno stile Jungle sempre più diffuso, come quelle di Lelièvre, o a grafismi contemporanei, come per Christian Fischbacher.

Per tutte, una grande ricerca su tessuti performanti, innovativi o artigianali, e coordinati a parati e tappezzerie, per una mappa d’ispirazione completa.

Tendaggi e tessuti d’arredo

Nella collezione Talents di Zimmer + Rohde, una proposta di sofisticati tessuti a soggetti diversi e dall’eleganza discreta.

Tulipan, in cinque versioni, larghezza 150 cm, è un rincorrersi di

tulipani a stampa digitale su lino satin, di particolare brillantezza e profondità. L’effetto è quello, naturale e suggestivo, di pennellate di colore su una tela.

In tessuto di lino pesante, con larghezza di 136 cm e in cinque colori, Giardino presenta una grafica decisa, che sembra realizzata a mano libera, riproducendo grandi foglie di bambù.

Per tende, ma anche per tappezzare piccole sedute.

Nella collezione Pure Perfection di Nya Nordiska, Hanami ha un disegno minimalista di ispirazione asiatica, realizzato con una tecnica di stampa a corrosione che conferisce ai petali di ciliegio un effetto di tridimensionalità. In tonalità rosa pastello, grigio (in foto), blu o giada, in cotone 100%, ha una larghezza di 175 cm, con un peso di 90 grammi a metro quadro.

di

Gilda Cortellesi

Nessun contenuto correlato.