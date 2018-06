Come scegliere il tavolo in legno ideale per i propri interni

Se esiste un complemento d’arredo capace di cambiare faccia a un ambiente, caricarlo di energia, di forza e di stile, allora questo è sicuramente il Tavolo. Polo attorno al quale gravita la vita di ogni casa, il tavolo è protagonista indiscusso, elemento di rottura attorno al quale sviluppare la personalità di un’abitazione o di un ufficio.

Ma come scegliere il tavolo perfetto? Ecco alcuni consigli.

Il primo passo è considerare dimensioni e proporzioni dell’ambiente. In una stanza rettangolare sarebbe preferibile un tavolo rettangolare oppure ovale, in una stanza quadrata è più facile inserire tavoli tondi e quadrati. Quest’ultimi, ideali per single, coppie o famiglie poco numerose, sono i più conviviali e riescono ad integrarsi con maggiore versatilità anche in ambienti dalle geometrie più estrose. Ma quale materiale scegliere?

Perfetto nell’appartamento urbano, nella casa in montagna o in un open space moderno, il tavolo in legno può essere combinato con qualsiasi stile di interni. Il legno è un materiale duttile, elegante e funzionale, immutato da migliaia di anni, può ribaltare tutti i canoni, a partire dal classico al moderno di tendenza.

Devina Nais, azienda di design che opera nel settore del complementi d’arredo, ha infatti fatto del matrimonio fra il legno e altri materiali quali metallo e cristallo, la forza vincente delle proprie collezioni di tavoli in legno massello.

Eh si, legno massello: è questa la direzione che le nuove tendenze di design stanno prepotentemente prendendo, abbandonando gli impiallacciati e i truciolari tanto in voga nei precedenti decenni, per tornare alle origini reinterpretandole con freschezza e modernità.

Perchè? perché la bellezza di un piano in legno massello è racchiusa nei suoi tagli irregolari, nei nodi e nelle venature a vista, nelle cavità e irregolarità che lo fanno diventare un pezzo unico esaltandone anima e vitalità.

Grezzo, materico, naturale, laccato, spesso, sottile, squadrato, arrotondato, irregolare, lungo, corto… le collezioni Devina Nais: Eclettica, M.15, Design Stories, offrono infinite possibilità di personalizzazione.

Come il programma FREE, (M15) dove spaziando tra 14 piani di spessori e caratteristiche differenti, una palette di 30 finiture fra naturali e colori pastello, 14 tipologie di gambe in ferro, cristallo o legno e sopratutto la possibilità di scegliere al centimetro la misura del piano, si può per dar vita al tavolo di design ideale per i propri interni.

Nessun contenuto correlato.