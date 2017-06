Tavoli da giardino: l’arredamento outdoor dedicato al dining

Il design semplice della funzionalità al massimo grado. I nuovi tavoli da giardino sono versatili, allungabili e concepiti anche per spazi ridotti.

Nuove soluzioni scenografiche con contaminazioni tra materiali che nascono da contrasti.

I tavoli da giardino sono protagonisti nel numero di giugno/luglio 2017 di Case Design Stili , all’interno di un ricco speciale sull’outdoor e qui vi proponiamo un assaggio delle ultime novità per l’arredamento esterno 2017.

Tavoli da Giardino: le novità design 2017

Curata nei dettagli, leggera, versatile e impilabile Clever, in foto con il tavolo Deer, è la poltroncina di Varaschin con struttura in alluminio e seduta e schienale in texture traforato in diversi colori oppure in telina VAR#TEX. Disponibile anche la versione con schienale in cordino intrecciato.

Ampliamento e completamento della collezione Swing, disegnata da Patrick Norguet per Ethimo, tavolo e sedie in teak naturale o decapato, con finitura Sepia Black, Warmwhite e Warmred,

definiscono un’area pranzo esterna di carattere.

Il tavolo rettangolare, in foto in versione teak/alluminio nero, misura 190×90 cm.

Il tavolo Rio di Nardi, con struttura in alluminio verniciato e piano dogato in resina DurelTOP trattata anti-UV e colorata in massa, può ospitare fino a dieci persone, grazie alla sua estensibilità (210/280x100x76 cm); disegnato da Raffaello Galiotto, si smonta facilmente per il ricovero invernale ed è disponibile nei colori antracite, bianco e tortora.

In foto è abbinato alle sedie impilabili Bora, in polipropilene fiberglass.

Da Fischer Möbel, una proposta essenziale ed elegante con la collezione Adria. Le strutture, in alluminio verniciato a polvere antracite o silver, sorreggono piani in laminato, in ceramtop o in

teak. Le panche hanno dimensioni 44x41x150/200 cm; il tavolo è allungabile e, nella stessa linea, sono disponibili anche le sedie impilabili, in alluminio, con seduta e schienale in textilene, e i lettini da giardino.

Il tavolo Ajaccio e la sedia Bastia per la zona pranzo all’aperto di Greenwood. Il legno di teak, impiegato per la sua resistenza agli agenti esterni, viene accostato all’alluminio, in un design essenziale e contemporaneo.

Il tavolo allungabile misura 150/210×90 cm; la sedia impilabile associa seduta e schienale in textilene alla struttura in teak e alluminio.

