Creazioni artigianali, suggestioni artistiche e temi marinari per la tavola dell’estate.

Una tovaglia azzurra, qualche conchiglia raccolta sulla spiaggia disseminata qua e là sulla tavola, un elemento naturale…ed è subito estate!

Basta davvero poco per impostare un pranzo o una cena in puro stile estivo, ma chi desidera sorprendere i propri ospiti con qualcosa di più originale non ha che l’imbarazzo della scelta.

Le pennellate di blu impresse alla porcellana da Jaune de Chrome o quelle multicolore di Villa d’Este Home alimentano l’immaginario, mentre i piccoli decori botanici sui vetri soffiati di Ichendorf hanno il sapore e la freschezza della natura e dell’infanzia.

Per chi invece vuole enfatizzare il tema marino può farlo con le collezioni decorate a mano di Ilaria.I e Coin Casa, mentre con le novità di Lisa Corti e Taitù un’esplosione di fiori colorati accompagna il gusto del cibo.

Gli accessori per la tavola dell’estate

L’acqua sembra infrangersi sulla porcellana candida in questa collezione dal sapore marino, con piatti piani diversamente decorati, in vendita a partire da 101 euro l’uno.

Stile partenopeo rivisitato secondo il gusto shabby chic del brand per il servizio in ceramica con decori floreali sulla falda esaltati dalle spugnature

eseguite a mano in color lilla dall’interno verso l’esterno del piatto.

Prezzi: 17 euro il piatto piano e 35 euro il piatto con diametro di 38 cm.

Il legno massello lavorato da Ciesse è uno dei materiali utilizzati per le collezioni di Infinito Design, studiate per dar vita a una mise en place originale al servizio della cucina contemporanea.

In foto, Quadrilatero, con vano porta posate e quattro ciotole in vetro, perfetto per la degustazione di formaggi accompagnati da confetture, di salumi o di olio di frantoio.

Una tovaglietta in lino gommato di 33×48 cm caratterizzata da un doppio ricamo interno ed esterno in colori a contrasto. È in vendita a 18 euro.

È disponibile anche il sottobicchiere coordinato.

Un delicato decoro floreale in tre tonalità, Rosa Polvere, Blu perla e Bianco, per il servizio completo anche di tazze da tè e da caffè firmato J.L.Coquet .

In porcellana, il piatto piano costa a partire da 94,50 euro.

di Anita Laporta

