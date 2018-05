Target Group presenta al Salone del Mobile 2018 “Fuoriformato”

Target Group al Salone del Mobile 2018

Con l’intenzione di proseguire il dialogo già iniziato da una recente collaborazione con Michelangelo Pistoletto per la promozione del Terzo Paradiso e dei suoi contenuti orientati alla sostenibilità ambientale, Target Group ha scelto il Roof di Superstudiopiù per presentare il marchio FUORIFORMATO con le sue grandi superfici in gres porcellanato realizzate in formato 1000x3000mm.

I progetti dei designer e degli artisti coinvolti e presentati all’interno di questo grande orto urbano pensile di 750mq, vero e proprio spazio dell’arte progettato da Michelangelo Pistoletto per promuovere l’incontro tra natura e attività umane, evidenziano la necessità di personalizzazione ed esclusività richieste oggi ai prodotti di rivestimento e al contempo testimoniano l’inclinazione dell’azienda verso una produzione che coniuga processi industriali ed estro creativo-artigianale.

Enzo Eusebi, Matteo Fantoni, Elia Festa, Rosanna Lombardi, Daniela Pellegrini e Giuseppe Tortato interpretano il materiale ceramico ciascuno secondo la propria prospettiva e sensibilità artistica dando origine a pezzi unici che si situano tra arte e design.

Nessun contenuto correlato.