Superfici Vetrate Per Finestre Dalle Prestazioni Elevate

A tutta luce: speciale sulle superfici vetrate

Estetica decisamente in primo piano nella produzione più recente di infissi per finestre e grandi aperture sull’esterno, con soluzioni che massimizzano le superfici vetrate a tutto vantaggio della luce naturale puntando su profili sottili, telai a scomparsa, completamente intonacabili negli scorrevoli HS330 di Internorm, e soglie ribassate che spariscono del tutto nella linea Ghost di Fabbio Design.

L’accuratezza progettuale è evidente anche nei nuovi infissi per tetti piani e obliqui, che possono raggiungere dimensioni considerevoli senza rinunciare a sicurezza antieffrazione, isolamento termico e facilità di pulizia. Esigenze abitative specifiche possono essere soddisfatte da una gamma di prodotti customizzabili o studiati per colmare alcuni gap progettuali, come la finestra basculante Prolux Swing di Oknoplast che, non occupando alcuno spazio all’interno dell’abitazione, può essere collocata sulla zona lavaggio della cucina e in tutti gli spazi che si desidera arredare, anche in corrispondenza dell’infisso.

La facilità di posa perseguita dalle aziende rende i nuovi prodotti molto appetibili nelle ristrutturazioni. Scopriamo le principali novità.

Superfici vetrate per finestre

FDY-V/U U3 di FAKRO: una finestra da tetto con anta sottoluce che può raggiungere i 2,06 metri di altezza, garantendo prestazioni elevate in termini di luminosità. In legno di pino impregnato sottovuoto e rifinito con tre passaggi di vernice bianca, assicura una buona resistenza antieffrazione grazie alla tecnologia TopSafe. Con battente superiore con apertura a bilico e parte fissa inferiore con vetrocamera di sicurezza, è dotata inoltre di un sistema di ventilazione che garantisce un ricambio d’aria ottimale anche a finestra chiusa.

CLIMA CONCEPT di CLIMAPAC: una nuova linea di monoblocchi finestra prefabbricati, studiata per facilitare assemblaggio, posa e installazione soprattutto nelle riqualificazioni edilizie.

In varie versioni, si prestano a essere abbinati a qualsiasi tipologia di infisso e a diversi sistemi oscuranti.

CLOUD di BG LEGNO: un serramento complanare con lato interno in legno o laccato in 140 finiture e lato esterno in legno, alluminio e vetro, per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto. Tre le varianti: Cloud legno, con interno ed esterno in legno; Cloud legno alluminio, estremamente durevole, e Cloud glass, con grande lastra in vetro senza telaio esterno, per un’estetica rigorosa e pulita.

GHOST di FABBIO DESIGN Una porta scorrevole in legno con grandi superfici vetrate, concepita per annullare le barriere tra spazi interni ed esterni, grazie a una struttura portante e a guide a terra nascoste. Ghost è totalmente personalizzabile in finiture e dimensioni.

FINESTRA PER TETTI PIANI e VELUX INTEGRA di VELUX: vetro esterno temperato con trattamento autopulente e basamento isolato in Pvc completo di vetrata bassoemissiva o antieffrazione, per la finestra per tetti piani Velux con vetro piano, a sinistra. Per i tetti in laterocemento, in ambienti più umidi come bagni e cucine e in installazioni fuori portata, Velux Integra è una finestra a bilico elettrica, con anima in legno rivestita in poliuretano, facile da pulire, resistente alle intemperie e che non necessita di manutenzione. Dotata di Control pad per la gestione in remoto, si chiude automaticamente alle prime gocce d’acqua grazie al sensore pioggia.

PROLUX SWING di OKNOPLAST: una finestra basculante dall’anta con apertura a ribalta verso il basso, che ruota completamente verso l’esterno fino a 170 gradi, consentendo di arredare gli spazi immediatamente adiacenti alla finestra o di collocarvi in corrispondenza la zona lavandino della cucina. Facile da pulire anche sul lato esterno, è dotata di blocco di apertura per la sicurezza dei bambini. Si adatta a finestre fino a 150×150 cm.

FIN-90 di FINSTRAL

Un sistema di serramenti in pvc e pvcalluminio con profondità del telaio di 90 mm, studiato per garantire elevate performance in termini di isolamento termico e acustico. Lo definiscono vetri basso-emissivi, distanziali vetro a isolamento termico rinforzato e fino a sette camere interne nei telai. Ampia la gamma di tipologie di ante disponibili, differenti per caratteristiche e stile.

Di

Anita Laporta