Sun Path House: la Casa di Cemento che Segue il Sole

La Sun Path House è il risultato della trasformazione di una villetta-bungalow degli anni ’30, ad opera dell’architetto Christian Wassmann. Siamo a Miami Beach e qui sorge una casa a tre piani che sembra essere sospesa nel vuoto in propensione verso il cielo, seguendo il sole.

Questa particolare casa è simile ad una scultura, concepita con lo scopo di favorire la salute di coloro che la abitano, ovvero la famiglia dello chef italoamericano Frank Prisinzano, proprietario di ben quattro ristoranti italiani nell’East Village di Manhattan.

Nella casa di uno chef non ci stupisce che l’ambiente principale sia la cucina, che funge anche come punto di connessione con la casa preesistente. La scala a chioccola in cemento che avvolge tutta la casa nasconde anche dei segreti al suo interno, come il forno a legna incastonato nella parete. La forma a spirale del tronco di cemento è l’elemento caratteristico della casa, conferendole un aspetto unico.

Il cemento è il materiale predominante ma qui non risulta pesante e grezzo, non ha solo un ruolo strutturale e funzionale ma gli vengono attribuite anche qualità scultoree.

Il muro portante infatti non ha solo il compito di sostenere la struttura ma attraversa la casa diventandone il protagonista. Nel piano terra le sue curve accoglienti creano un ambiente esterno per la cena da godere in giardino sotto le stelle. Risalendo i piani il muro passa per la camera da letto dove incornicia un letto matrimoniale circolare e allo stesso tempo nasconde un bagno aperto sul retro.

Il percorso del sole

Il muro infine emerge all’ultimo piano dove si può accedere ad un intimo solarium e dove viene custodito il segreto di questa strana abitazione. Il nome Sun Path significa appunto “percorso del sole” ed è qui che capiamo il vero senso del cemento curvilineo che ripercorre il cammino ellittico del sole durante il solstizio d’estate. Per realizzare questo effetto con grande precisione, il muro è stato inclinato sul lato nord di 11,25 gradi rispetto alle linee della casa. L’asse di rotazione si trova al centro della scala a chiocciola.

La casa è immersa nella tranquillità della solitudine e riparata dai venti grazie all’estremità superiore della spirale di cemento crea un senso di grande calma. Come spiega l’architetto: “in questo spazio si può ritrovare la solitudine sotto il cielo aperto, un ambiente libero dalle incursioni della vita di ogni giorno. Il tempo trascorso in quest’angolo contemplativo rivela le interazioni della casa col sole”.

La Sun Path House è un esempio di come lo studio Christian Wassman si approccia allo studio del rapporto tra geometria e natura. Una scuola di pensiero che cerca di connettere tra loro l’architettura, l’arte, l’armonia del cosmo e della natura e un grande amore per la geometria.

Di Marida Muscianese

Nessun contenuto correlato.