Stili, Tendenze e Novità per l’Arredobagno 2018

Novità per l’arredobagno 2018: da Cersaie scopriamo nuovi stili e tendenze.

Ambiente dedicato al benessere tout court, fisico ma anche interiore, il bagno è in primo piano al Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’Arredobagno in programma dal 25 al 29 settembre al quartiere fieristico di Bologna. Esplorato in tutte le sue declinazioni, il bagno conferma la costante ricerca di una matericità quanto più naturale possibile, dai rivestimenti ai sanitari, dagli arredi agli accessori; un ritorno agli elementi primordiali capace di trasmettere il senso vero del benessere, di comunione con la natura.

Scopriamo tutte le novità per l’arredobagno 2018

Il sistema bagno STR8, design Arter&Citton per Hafro Geromin, si arricchisce di nuove finiture: sopra, Aldany, con texture che evoca il movimento dell’acqua, viene proposto in Bianco, Grigio e Visone.

STR8 nella nuova finitura Legno Rovere Naturale Antico, apprezzato per il senso di calore che è capace di conferire all’ambiente.

In entrambe le soluzioni, gli elementi verticali a giorno a forma di 6 o di 9, con parti laccate o in essenza, sono aggregati per rendere più dinamica la composizione.

Novità per l’Arredobagno 2018 di Scavolini Bathrooms

Aquo, di Scavolini Bathrooms, design Studio Castiglia Associati, proposto nella versione con basi, pensili e vani a giorno in laccato lucido Blu Baltico; piano in Cristalplant con lavabo Feature integrato da cm 60; specchiera Link e luce Portray. Dimensioni: basi: 150x52x50 cm di altezza; pensili e vani a giorno: 25x20x25/50/75 cm di altezza ciascuno; specchiera: 150×75 cm.

Novità per l’Arredobagno 2018 di Cerasa

Play, il sistema bagno total look di Cerasa, proposto nella composizione Urban, presenta una base in metallo con finitura ghisa, dotata di portasciugamani, su cui poggia il lavabo Martin 2, in deimos stone bianco sale, con torretta per l’alloggiamento del miscelatore; a corredo, basi di contenimento con cassetto e a giorno e pensile a due ante con apertura push-pull; specchio con cornice laccata bianco opaco; lampada Mr John, con movimento sali-scendi e calotta in vetro disponibile in cinque colori.

Caratterizzata dall’assenza di maniglie, con ante a gola in tinta con i mobili, la collezione Joy di Cerasa, disegnata da Stefano Spessotto Lorella Agnoletto, è presentata nella versione in finitura laccato grigio scuro lucido, composta da tre basi con cassetti e mensolone in Ocritec colorato Fog, con due vasche integrate, pensili con apertura push-pull e specchio con semplice profilo in alluminio.

Novità per l’Arredobagno 2018 di Novello

Disegnato da Stefano Cavazzana, Oblon è il programma di arredobagno di Novello di ispirazione orientale, che risponde alle esigenze abitative contemporanee.

Complementi e accessori dalle forme pulite e lineari realizzano soluzioni innovative, versatili e funzionali, in combinazioni sempre differenti.

Novità per l’Arredobagno 2018 di Inda

Qamar, design Sergio Brioschi, è la collezione bagno di Inda che punta su una funzionalità ad alto grado di libertà compositiva e dimensionale, coordinabile con gli accessori del marchio. L’inserimento di grandi maniglie sul frontale del mobile portalavabo è il tratto stilistico distintivo, che si associa a finiture effetto tessuto, laminati o colori laccati.

Novità per l’Arredobagno 2018 di Arbi Arredobagno

In foto, Sky195, di Arbi Arredobagno, è proposto nella pregiata finitura rovere castoro, con piano top in Gres Iris Amber e lavabo integrato Serra.

Nella composizione anche il portasalviette Linus, due basi con maniglia lato bronzo e piedini Pic cromo, la specchiera Pulsar e due vani a giorno Olga con vetro Dark Grey. Misure: 285×50,5 cm.

Otto le varianti in rovere antico e due quelle in noce antico scuro e biondo; laccati in 50 diverse tinte; rovere laccato in 50 tonalità.

Novità per l’Arredobagno 2018 di Arblu

Diventa più ricco il programma Dress di Arblu, che alla gamma dei laccati aggiunge le proposte in finitura legno e i vani a giorno con vassoio in metallo.

In foto, la composizione Larice Corda a doppio lavabo incasso soprapiano. I vassoi in metallo dei vani a giorno si accordano cromaticamente con la finitura lignea e la stessa laccatura è ripresa nella parte esterna degli specchi Moon.

Novità per l’Arredobagno 2018 di Arcom

Escape New di Arcom si arricchisce di nuovi dettagli: lo spessore dei fianchi disegna i volumi, esaltandone la tridimensionalità; alle oltre 50 tonalità laccate lucide o opache, si aggiunge l’essenza Rovere, in 7 tonalità o nella versione colore; per i top, oltre al legno, sono disponibili 7 nuove finiture in stratificato Unicolor ad effetto pietra con spessori più sottili che valorizzano il design. In foto, la composizione in Rovere orzo con maniglia nera, top in stratificato Unicolor Sabbia creola, spessore 1,2 cm, con lavabo integrato.

