Stile Boho Glam: quando il glamour si fonde con la poetica bohemien

Si chiama Boho Glam uno degli stili trend dell’home decor dell’ultimo anno. Adatto a coloro particolarmente attratti dalle atmosfere misteriose e stravaganti, lo stile Boho Glam unisce il gusto per lo sfarzo e il lusso, insieme a quello più audace della poetica bohemien. L’accostamento coraggioso di due stili così antitetici darà vita ad un arredamento unico ed eclettico.

Questo trend prende forma dall’accostamento di stili diversi attraverso pezzi d’arredamento appartenenti ad epoche o mondi lontani tra loro. Il tutto confezionato con dettagli e finiture che presentano materiali naturali, superfici riflettenti, persino porzioni in pelo o piume.

Non può mancare in questo quadro una rigogliosa flora che diventa regina dell’ambiente domestico. Per essere in linea con questo stile dobbiamo lasciare da parte il senso della misura, dell’equilibrio e della sobrietà ma dobbiamo abbandonarci alla stravaganza e all’eccesso.

La poltrona pavone è un must per lo stile Boho Glam

Il simbolo indiscusso di questo stile eccentrico è sicuramente la peacock chair, considerata un must per i seguaci di questa moda. Rappresenta tutti gli elementi di punta di questa tendenza: il gusto esotico tipico del sud-est asiatico e le atmosfere anni settanta. Infatti questa poltrona pavone si è diffusa negli anni ’70, ma è nata nelle regioni dell’est nel XVII secolo. All’interno di un contesto bohemien darà un tocco glam con coperte di pelliccia e cuscini di lana d’ispirazione nordica.

Follia di colori, stoffe maculate e mix di stili

Osare è la parola d’ordine di questo stile, quindi non siate timidi nell’usare colori forti. Sono apprezzati accostamenti arditi e sfarzosi tra la tinta delle pareti e gli oggetti d’arredamento. Di moda sono le superfici riflettenti e scintillanti che conferiranno classe alla camera da letto o al salotto. Specchi convessi o deformati, cuscini di velluto, pellicce sintetiche, riporteranno alla mente pratiche voodoo, richiamando così la parte bohemien. Mixare tutti gli stili che volete è il principio di base all’insegna dell’unicità e dell’originalità.

I materiali prediletti sono il vimini, il midollino e il rattan, perfetti per dare un tocco informale e selvaggio all’ambiente. Fondamentali sono piante e fiori, magari esotici, così da andare a bilanciare la presenza glamour.

