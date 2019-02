Stai cercando casa e non sai da dove iniziare? Ecco i nostri suggerimenti!

Quando si è alle prese con l’acquisto o la ricerca di un affitto per la propria prima casa ci si può ritrovare spiazzati. Tante offerte, tante decisioni da prendere e tante proposte. Ma qual è la soluzione più adatta alle nostre esigenze? Ecco, quindi, dei consigli utili per non impazzire cercando l’abitazione ideale.

Prima di iniziare a cercare casa bisogna definire il prezzo

La casa ideale esiste sicuramente, ce ne è una per tutti, ma a quale prezzo? E nella realtà quel prezzo combacia con le nostre possibilità? Ecco, dunque, spiegarsi il primo passo verso una grande decisione. La scelta di un budget ben definito aiuta a ridurre le tante offerte e a far comprendere quale sia la strada migliore da intraprendere nella scelta. Definire un prezzo significa anche non farsi troppe illusioni, spesso, soprattutto se si è alle prime armi ci si fa prendere dall’entusiasmo, rischiando poi di trovarsi nei guai con il canone di affitto o con l’eventuale rata del mutuo. A volte rinunciare ad una soluzione esagerata con il tempo si rivelerà la scelta più consona alle proprie abitudini.

Non fermarsi alla prima offerta

Intraprendere la ricerca di un’abitazione, che sia per un acquisto o per una soluzioni in affitto, vuol dire anche sapersi affidare ad esperti e non soffermarsi alla prima offerta. Iniziare con una ricerca on line definendo la zona di riferimento, può risultare efficace per avere un’idea chiara del mercato del momento.

On line ci sono un’infinità di annunci tra agenzie e privati, in entrambe i casi si consiglia di consultare un esperto per avere un terzo parere sulla casa. Ma una volta compreso più o meno quali sono tutte le offerte sul mercato, la soluzione migliore è andare di persona. Gli annunci on line a volte possono risultare assai differenti dalla realtà, quindi è bene constatare sempre di persona.

Agenzie immobiliari o privati?

Anche la scelta di puntare verso la ricerca tra annunci privati e agenzie immobiliari deve essere ben ponderata. In entrambe i casi ci sono pro e contro. Rivolgendosi a privati, sicuramente ci si troverà difronte a prezzi più bassi, ma si è da soli davanti alle varie constatazioni da effettuare all’interno della casa (stato dell’immobile, impianti acqua e corrente elettrica a norma, riscaldamenti, ecc). Per poter avere un consulto con un esperto in questo caso la spesa ricadrà solo sulle nostre spalle.

Nel caso, invece, si scegliesse di rivolgersi ad un’agenzia immobiliare, sappiamo che i costi saranno maggiorati, ma si avranno anche un numero di assicurazioni ed agevolazioni particolarmente maggiore. Ma anche in questo caso, è sempre opportuno fare una ricerca riguardo la professionalità e la sicurezza dell’agenzia e del personale a cui ci affideremo.

di

Deborah Farinon

