Speciale Riscaldamento e la Sfida dell’Ecodesign

Le nuove frontiere del riscaldamento e dell’ecodesign: produrre calore con la massima efficienza nel rispetto dell’ambiente combinando tecnologie innovative.

Stufe e camini virtuosi, sulla base di un consumo etico delle fonti rinnovabili e con l’accesso al conto termico 2.0 e alle detrazioni fiscali previste dalla legge. Aria Pulita è la certificazione di qualità che si applica ad apparecchi domestici a legna e a pellet e a caldaie a biomassa fino a 35 kW di potenza.

Le etichette Ecodesign e Ecolabel, applicate alla termica da biomasse, sono il passaporto energetico di camini e stufe. Dal 2022 inoltre, la direttiva europea Ecodesign, obbligherà i marchi di stufe e caminetti a produrre apparecchi più ecocompatibili in termini di emissioni inquinanti, efficienza e rendimenti.

Ecco tutte le novità nel segno del design.

Le Nuove Stufe

Elsa di Palazzetti è la stufa a legna con focolare interno Ecopalex 66 T Glass di elevato spessore, in Thermofix, cemento refrattario ad alte prestazioni che migliora l’irraggiamento e la combustione. Una speciale valvola automatica aumenta il tiraggio all’apertura della porta, evitando sbuffi di fumo, riducendolo alla chiusura e ottimizzando l’efficienza del focolare.

Elsa può scaldare più ambienti, grazie alla possibilità di essere canalizzata: consente la distribuzione di calore fino a 20 metri lineari, 10 metri per ciascun canale, con diametro da 8 cm. Il rivestimento è in ceramica nei colori Rosso, Beige, Caffellatte, Crema.

Chamonix Le11 e Chamonix Lf10 di Arco, Gruppo MCZ, sono le stufe a legna rivestite in pannelli di pietra ollare, con un’ampia porta del focolare per il carico di ceppi di maggiori dimensioni. Chamonix Le11 misura 78x57x106 H cm, ha un rendimento dell’80%, scalda volumi fino a 283 mc e ha un consumo orario di 2,8 kg di legna.

Country 140 LGE e Country 160 LGE, di J.Corradi by MCZ, sono le termocucine combinate a legna, gas ed elettricità, con focolare, forno a legna, forno elettrico multifunzione, piastra di cottura in fusione di ghisa, piani cottura personalizzabili in acciaio inox. Oltre alla tradizionale funzione di cottura, si integrano con il sistema di riscaldamento esistente; ottimizzando lo sfruttamento del calore all’interno del focolare, assicurano un risparmio energetico apprezzabile e sono anche integrabili con uno scambiatore termico per la produzione di acqua calda sanitaria. Disponibile la cappa aspirante coordinata alla cucina in dimensioni, finiture e nei quattro colori dei modelli.

Marilena Plus, di La Nordica-Extraflame, è la stufa a pellet slim (solo 35 cm di profondità), con rivestimento in acciaio nei colori bianco, nero e bordeaux. Canalizzabile fino a otto metri, consente di scaldare volumi fino a 230 mc.

Con alimentazione a legna, installazione ad angolo e rivestimento in pietra naturale, la stufa Zen, di La NordicaExtraflame, presenta una grande porta con vetro curvo, per un’ampia visuale del fuoco, e un focolare in ghisa e refrattario Nordiker, caratterizzato da alti rendimenti e basse emissioni.

R-Evolution 11 di Ravelli è una stufa a convezione naturale che diffonde il massimo calore grazie al triplice scambiatore lamellare in ghisa, due laterali e uno superiore. Proposta anche in versione ventilata e canalizzata, è dotata di braciere autopulente brevettato che riduce le emissioni in atmosfera e migliora la combustione.

Disponibile in acciaio verniciato in 5 colori (bianco, nero, bordeaux, silver e corten) e in ceramica in 3 colori (bianco, blu ottanio e bordeaux), presenta il massimo coefficiente premiante per il Conto Termico 2.0, la conformità Ecodesign 2022 e possiede i requisiti per il raggiungimento di 4 Stelle Aria Pulita.

RBC 810 di Ravelli è un inserto canalizzato a pellet con frontale in vetro e cornice in acciaio in 3 varianti di colore. La canalizzazione permette di diffondere il calore in più ambienti della casa, integrandosi con il sistema di riscaldamento esistente o sostituendosi perfettamente ad esso. RBC 810 è un prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento di 5 stelle Aria Pulita.

Camelia, con finitura in acciaio o ceramica in 4 colori, e Malva, in acciaio in 4 colori, sono le stufe a pellet ermetiche (che non consumano, cioé, ossigeno interno), di Red by MCZ con braciere in ghisa e candeletta in ceramica che garantisce tempi di accensione ridotti del 40%. In versione canalizzabile (con ventilazione escludibile) e in versione hydro, rientrano già nei parametri della normativa Ecodesign 2022 e sono gestibili anche da remoto, con smartphone o tablet.

Struttura ermetica, alti rendimenti, basse emissioni, fiamma più ampia e scenografica e la possibilità di regolare i flussi d’aria frontali in più direzioni per Philo di MCZ, stufa a pellet con serbatoio di circa 40 litri che garantisce circa una giornata e mezza di funzionamento continuo. Ha un rendimento del 93,2%, è in classe energetica A+ e possiede i requisiti 4 stelle Aria Pulita.

I nuovi camini

Miramare è il camino di Palazzetti con basamento e pareti in marmo travertino alabastrino levigato opaco e bocchette lineari per la diffusione dell’aria calda con illuminazione led posizionate sulla cappa. Ai lati, i nuovi portalegna modulari verticali. Al suo interno, il nuovo focolare monoblocco WT78F in Thermofix ad alto spessore, in diverse configurazioni. Dotato di sistema di postcombustione e valvola by- pass fumi all’apertura dell’anta, il monoblocco è disponibile con potenze di 9,6kW e 11,4 kW con tecnologia O2ring integrata, per l’abbattimento delle emissioni nocive. La versione ventilata, grazie al ventilatore radiale e alla predisposizione di 4 bocche d’uscita, può essere canalizzata fino a 30 metri. Misura 92x61x164 H cm.

A cinquant’anni esatti dalla nascita del marchio Focus fondato da Dominique Imbert, Lensfocus è il nuovo camino a gas con focolare ermetico che richiede poco spazio in profondità, adattandosi facilmente a superfici contenute. L’oblò in vetro ricurvo, con un diametro di 84 cm, incornicia le fiamme che sembrano sprigionarsi dai tronchetti in ceramica. Può essere rifornito con gas metano (6-7 kW) o GPL (3-4 kW), con consumi da 0,116 a 0,144 mc/ora. Funziona senza alimentazione elettrica e può essere gestito e programmato con telecomando. Grazie alla tecnologia a flusso bilanciato, Lensfocus funziona indipendentemente dall’aria ambiente, risultando ideale per edifici a basso consumo energetico o case passive.

di

Alessandra Valeri