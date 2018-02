Speciale Parquet 2018: Oltre la Materia

Il parquet, la scelta ragionata tra estetiche innovative e caratteristiche di sostenibilità.

La scelta del parquet è legata al gusto di chi acquista, all’ispirazione del momento e alla necessità di dare una coerenza stilistica agli interni che lo ospiteranno.

Però, a parità di resa estetica e di prestazioni richieste alla superficie esposta al calpestio, ci sono alcuni elementi di cui si deve necessariamente tener conto. Il più importante riguarda la salubrità dell’ambiente che si vuole rivestire, obiettivo da perseguire scegliendo parquet trattati con finiture naturali e non con vernici che emettono formaldeide e che causano inquinamento domestico.

A ciò si può aggiungere la possibilità di applicare un sistema di riscaldamento più efficace oltre che salutare, quello a pannelli radianti a pavimento. E in questo caso la scelta migliore può rivelarsi quella di un parquet flottante e non incollato.

Alcune aziende si spingono anche oltre, sul campo dell’ecosostenibilità, lavorando legni che provengono solo da luoghi vicini alla fabbrica (è il caso di Itlas che utilizza legni della Foresta del Cansiglio, a soli 25 chilometri dalla sede produttiva, e di Fiemme 3000 che si approvvigiona dalla vicinissima Valle di Fiemme) ma, più in generale, per scegliere un parquet di buona qualità è bene porre attenzione alle certificazioni, un’utile carta d’identità del prodotto.

Ecco le altre novità 2018:

Prefinito in rovere in tavole lunghe e strette (larghezza 70 mm e lunghezze fino a 2.000mm), colorate in 6 diverse tonalità, da combinare a piacere, anche nel formato Noblesse, già pronto per la posa a spina ungherese: un parquet, come tutte le linee di Garbelotto, indicato per il riscaldamento e raffreddamento a pavimento e per la bioedilizia.

Inspiration On Demand è l’estensione della collezione Inspiration aperta alla personalizzazione su richiesta, con lavorazioni, finiture e tinte anche non presenti in catalogo.

Un parquet prefinito in rovere, a due o tre strati, in più dimensioni, con spessori 9,5 mm; 13 mm e 14,6 cm, e in 16 finiture.

Lust, della collezione Must di Woodco, in Rovere di Slavonia, è il parquet prefinito a tre strati lavorato manualmente, con superficie spazzolata o bisellata e finitura olio-cera che esalta venature, spaccature a filo e nodi di grandi dimensioni.

“Disporre forme geometriche in pattern, combinare elementi per far nascere immagini, creare illusioni tridimensionali dall’effetto trompe-l’oeil” è la filosofia di Nynke Tynagel, del duo olandese Studio Job, che ha firmato la Collezione Wood di Bisazza. È una linea di parquet in legno di rovere disponibile nei formati quadrato (20x20cm); esagonale (20x23cm); spina (30x10cm) e doga (60×10 cm).

Quercia Sbiancata, della collezione Listoni d’Epoca, è un tavolato a tre strati di legno massiccio di grandi dimensioni: da 14 a 33 cm di larghezza per lunghezze fino a oltre 3 metri, ricavate dal taglio della stessa frisa. Con certificazione ecosostenibile, anche nelle essenze Pero, Ciliegio, Noce, Castagno, Olmo e Acero.

Disegnato da Maria Christina Hamel, un parquet interamente decorato a mano in Italia e progettato per rivestire qualunque superficie: pavimento, pareti o soffitto.

In Rovere di Slavonia, con spessore 13 mm, di cui 3,8 mm di materiale nobile, ad incastro maschio/femmina e verniciatura ad acqua, è proposto con larghezza di 150 mm e lunghezze di 1200/1500/1800/2000 mm.

Resistente ai graffi e di semplice manutenzione, è idoneo sia per posa incollata che flottante.

Una collezione di pavimenti in legno di rovere con intarsi curvilinei in wengé, realizzati con la tecnica del taglio laser; l’effetto della loro composizione ricorda la più antica tradizione ebanista italiana. In sette versioni e una vasta gamma di intarsi.

Proveniente dall’Asia, il teak della collezione Essential presenta buona durezza e resistenza fuori dal comune all’umidità e agli sbalzi di temperatura, risultando ideale anche in ambiente bagno. Prefinito due strati Maxi o due strati Tavole, con spessore di 13 mm, assume, nel tempo, il caratteristico color miele brillante.

di Floriana Morrone

