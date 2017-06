Speciale Outdoor: l’Arredamento Lounge

Speciale Outdoor: l’arredamento esterno pensato per la convivialità

Il relax ma anche la convivialità e la socialità da sperimentare con arredi per esterni sempre più evoluti, dal punto di vista dei materiali e dello stile, autentici esempi di pragmatismo

progettuale e di edonismo per spazi verdi.

Tutto il piacere di vivere all’aperto! Protagonista nel numero di giugno e luglio 2017 di Case Design Stili uno speciale completo con tutto l’arredamento outdoor. Qui un piccolo assaggio di tutte le novità per l’arredamento esterno lounge.

Arredamento outdoor: tutte le novità 2017

Da Janus & Cie, marchio americano acquisito dal Gruppo Poltrona Frau, la collezione Strada è stata disegnata da Paola Navone nella doppia ottica di utilizzo per interni o per esterni, anche singolarmente.

Linee curve accoglienti, tonalità naturali e dettagli Art Deco per un programma completo, che comprende divani, poltrone, sedute, pouf, tavoli e tavolini.

Le Refuge, di Marc Ange per The Invisible Collection in collaborazione con The Green Gallery, è, a detta dello stesso designer, “…un luogo in cui trovare comfort e pace. Le sue grandi foglie offrono riparo dal sole, lontano dalla realtà, proprio come quelle di una giungla immaginaria…”

Presentato in occasione dell’ultimo Salone del Mobile di Milano, è disponibile in rosa, verde e blu.

Design Pagnon & Pelhaître per Bellevie di Fermob, la linea dedicata al relax, con divano, poltrone, panchina e tavolo la cui struttura è disponibile in tutti i colori del campionario aziendale.

Le sedute sono rivestite in tessuto tecnico acrilico tinto in filo, sviluppato in esclusiva da Dickson, nella nuova tonalità grigio Flanella.

Oceano di Rever è un sistema di sedute componibili in teak, metallo e tessuto.

I piani in teak sono realizzati come il pagliolato sui ponti delle imbarcazioni, trattati ad olio con la classica rigatura in caucciù, mentre la struttura presenta elementi verticali in metallo verniciati a polvere o cromati. Completano la linea un tavolo basso in teak e cuscini imbottiti e rivestiti con tessuti tecnici.

Nella Outdoor Collection di Samuele Mazza by DFN, divano a due o tre posti e poltrone Canopo dalle forme particolarmente generose.

Le basi presentano una struttura in alluminio rivestita in resina sintetica intrecciata a mano, mentre schienali e sedute sono rivestiti in tessuto per esterni idrorepellente e antimacchia e sono completamente sfoderabili.

Il gazebo Sole Pavilion, con struttura in ferro lavorato a mano verniciato e trattato per esterni, è proposto in sei diverse dimensioni.

Inseriti nella struttura in alluminio laccato, i cuscini di divani e poltrone Bienvenue di Ego Paris sono regolabili in due posizioni e sono rivestiti in tessuto per esterno Sunbrella o Vinyle.

Nella stessa linea, anche il tavolino tondo con piano rotante in resina.

Letto da giardino, pouf, poltrona e divani in due dimensioni nella collezione Kalife di Sifas, caratterizzata dalla modularità degli elementi e dalle cuscinature in tessuto outdoor Sunbrella.

