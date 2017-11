Speciale Librerie Moderne e Pareti Attrezzate

I sistemi a parete che sfruttano appieno lo spazio, abitandolo senza limiti. Tutte le novità per le librerie moderne che arredano il living.

Dalle proposte classiche ma sempre moderne a quelle più d’impatto per dei complementi di arredo che diventano protagonisti.

Libertà di creare volumi funzionali, semplici o complessi, di facile fruibilità.

Vera e propria architettura d’interni, progettata dal giapponese Sou Fujimoto, Bookshelf / Bookchair di Alias Design è la libreria compatta ed essenziale con sedia estraibile.

La composizione, geometrica e squadrata, realizzata con pannelli in fibra di legno laccato, che integra le linee morbide della seduta, viene proposta nel solo colore bianco, per esaltarne i volumi, e nell’unica dimensione 200x40x H 200 cm.

Libretto di Roche Bobois è la parete attrezzata modulare firmata Manzoni & Tapinassi, perimetrata da un telaio metallico, con due bretelle perpendicolari in acciaio patinato bronzo che supportano contenitori e mensole. I materiali: legno, vetro e acciaio in più finiture; le dimensioni: 442x47x H 198 cm.

Creata da Taeke Halma per Slide, Hexa è la libreria che, ispirandosi alla struttura cellulare degli alveari, ne ripropone lo schema con elementi esagonali in polietilene 100% riciclabile, profondi 37 cm, da comporre insieme come un puzzle, in tredici diversi colori standard e otto laccati.

Arbat di New Design Porte è la boiserie realizzata con elementi lignei in mogano e rame nella finitura lucido 100 gloss, che arreda in modo elegante e funzionale. Ampia la possibilità di personalizzazione, nelle dimensioni e nelle lavorazioni, tutte artigianali, con finiture eseguite a mano.

Arik Levy firma Double Me di Desalto, il sistema di librerie che miscela materiali, colori e texture diverse, dotato di un innovativo meccanismo di scorrimento del contenitore su cuscinetti a sfera, brevetto del marchio, che consente alla libreria di assumere configurazioni differenti. I contenitori in MDF sono disponibili anche con schienali a specchio.

Una geometria cubista, con sovrapposizioni frontali e laterali, in una gamma di laccature in 5 colori per Jolly di Valsecchi 1918, una collezione di elementi jolly, come il nome stesso suggerisce,

liberamente interpretabili: nella composizione a libreria, in foto, o come tavolinetti, comodini, contenitori. Design di Marta Laudani e Marco Romanelli con Stefano Ragazzo.

Per home theater, home office o libreria, LinkSystem, best seller di Zalf – Gruppo Euromobil, è il sistema a spalla portante che, nella nuova versione, presenta fianchi intermedi per sovrapporre vani chiusi o aperti con geometrie traslate nei moduli di larghezza 135, 165 e 180 cm e amplia la gamma di colori e finiture con tinte pastello, termostrutturati finitura legno e cretto ardesia.

La composizione in foto, in termostrutturato Lignum Dark e Cretto Ardesia, con ante a vetro Lalass, telaio in alluminio testa di moro e vetro trasparente fumé, misura 542,8×40,7/70x H 224 cm.