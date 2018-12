Speciale Letti: i Nuovi Progetti al Servizio del Relax

Speciale letti: i nuovi progetti di design al servizio del relax e del riposo

Contemporaneità e comfort sono le parole chiave che contraddistinguono la nuova collezione di letti 2019, che prende in prestito dal passato alcuni stilemi, attualizzandoli attraverso il design, e ne ridefinisce di nuovi in sintonia con la moda o le esigenze del presente.

Denominatore comune di una produzione vasta e variegata sono le maxi testate, emblema di opulenza quanto sintesi di funzionalità, soprattutto nelle versioni con cuscini imbottiti ripiegabili o inclinabili, che assecondano posizioni differenziate di riposo, relax e lettura.

Prevalgono i rivestimenti sfoderabili in tessuto, con progetti altrettanto sfoderabili anche nella versione in pelle.

Sul piano estetico, vincono le strutture leggere, con piedi sottili, che allontanano il sommier dal pavimento. I romantici possono contare sul baldacchino, svuotato della sua funzione originaria di piccola stanza nella stanza ma arricchito di comfort nella nuova testata imbottita.

Speciale letti 2019

Parte della collezione Gatsby, firmata dall’architetto Lorenzo Bellini inseguendo il sogno americano degli anni Trenta, un letto con struttura in massello di ciliegio e di faggio, abbinata alla testata dall’effetto trompe l’oeil e ai dettagli decorativi in finitura cromo lucida.

A firma di Castello Lagravinese Studio, questa rivisitazione del letto Urbino punta sul baldacchino, romantico ma dal design rigoroso, e sulla nuova testata imbottita.

La struttura in metallo conificata a freddo è esaltata da sfere e piedi torniti da pieno. In foto, la versione in nikel nero con rivestimento in velluto Dana acquamarina.

Dall’expertise di Francesco Binfaré nella progettazione di sedute e imbottiti, un letto che parla il suo linguaggio, caratterizzato dai cuscini inclinabili individualmente che compongono la testata.

La struttura è in metallo e legno, l’imbottitura dai volumi generosi in poliuretano espanso. Rivestimento nei tessuti della collezione.

Rigore ed eleganza al maschile per questo letto firmato da Carlo Colombo, con testata imbottita, piedini in nickel nero lucido e rivestimento Land 774.

In foto, è di Flou anche il coordinato copripiumino double face Chelsea 7223 con doppia federa.

È la grande testata trapuntata il segno forte di questo letto, con cuciture realizzate a mano e dettagli in metallo che esaltano la morbidezza del tessuto. Di grande impatto nelle versioni in velluto, in pelle e in nabuck, può essere realizzato con vano contenitore, rete ortopedica a doghe in legno di faggio e meccanismo sollevabile.

di

Anita Laporta

Nessun contenuto correlato.