Giorgio Tartaro ci porta alla scoperta delle principali novità di Cersaie 2018. Non solo ceramiche e rubinetteria ma tutto il mondo dei rivestimenti e dell’arredamento. Cinque giorni in cui aziende internazionali incontrano architetti, progettisti, contractors e rivenditori hanno proposto le nuove tendenze per superfici ceramiche, carte da parati, parquet, marmo e tutto ciò che fa tendenza nel mondo dell’arredobagno.

