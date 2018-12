Gli Specchi Design, una prova di Creatività tra Arte e Filosofia

Gli specchi design: tra nuove realizzazioni e modelli cult, una prova di creatività a metà strada tra filosofia e arte.

L’obiettivo è specchiarsi? Non sempre, perché gli specchi svolgono spesso un esercizio decorativo che trascende la loro principale funzione. Non c’è da stupirsi, quindi, del fatto che non sempre restituiscano l’immagine realistica e assolutamente simmetrica di chi vi si specchia.

D’altra parte, non sempre li utilizziamo soltanto narcisisticamente: talvolta ci aiutano a riflettere, più che a rifletterci. Come alcune creazioni selezionate in queste pagine, dallo specchio illusionistico firmato da Gino Carollo per Calligaris, attingendo al mondo dell’architettura, a quello scomposto concepito da Marco Brunori per Adele-C, esplorando gli universi dell’arte.

Un background al quale attinge anche Zanotta, che ha rieditato il celebre Milo di Carlo Mollino.

Gli specchi design: le ultime novità 2019

Edward Barber e Jay Osgerby firmano uno specchio da terra in cristallo extralight 12 mm, trattenuto alle estremità superiore e inferiore da due barre in gomma colorata gialla, verde o nera, o in metallo cromato lucido. Lo completano la lampada dimmerabile a led di alta qualità con diffusore in vetro di Murano soffiato a bocca e il cavo spiralato rivestito in tessuto colorato.

Architetto e designer allievo di Dino Gavina, Marco Brunori firma Riflessioni, la prima collezione di specchi di Adele-C, che traduce l’oggetto reale in visione metafisica attraverso l’arte. Lo

conferma Pablo, con piani che si intersecano, frammentando e ricomponendo l’immagine come i “profili di fronte” di Picasso.

Con la firma di Paolo Cattelan, uno specchio da parete completamente in cristallo specchiato o specchiato fumé, in due diverse forme, con dimensioni 130×130 o 180×100 cm.

È la famosa Walk of Fame di Hollywood, con le sue oltre 2500 stelle a tributo di attori e celebrities, ad ispirare questo specchio, con quattordici luci led integrate nella cornice che fanno riferimento proprio a quelle stelle. La struttura è in ottone spazzolato con dettagli laccati.

Design di Paola Navone per questo specchio di forma ovale, con cristallo specchiato bisellato applicato su pannello di legno. L’elemento di sostegno è composto da strisce di cuoio annodate. Misure: 160×100 cm.

Design Marcel Wanders per specchi da terra o da parete con cornice in vetro fuso a gran fuoco da 6 mm retroargentato e telaio posteriore in metallo verniciato. In quattro diverse forme, da appendere in verticale o orizzontale.

Volumi prospettici che sembrano fluttuare nello spazio, con un effetto tridimensionale molto efficace, gli specchi firmati da Gino Carollo sono percorsi da serigrafie grigie, su specchio chiaro, o nere, su specchio bronzo. Misure: 49,5×40 cm e 80×52 cm.

di Eloise Farnesi

