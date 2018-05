Le Soluzioni per Arredare il bagno di Wall&Decò

Le novità di Wall & Deco’ ad Eurobagno 2018

Avete mai pensato di decorare il bagno con la carta da parati?

Ecco tutte le soluzioni innovative presentate da Wall&Decò al Salone del Mobile 2018. Parati studiati per tutti i tipi di ambienti indoor e outdoor.

In particolare WET SYSTEM è la carta da parati con brevetto depositato per bagno, doccia e ambienti umidi che combina le proprietà impermeabilizzanti delle membrane liquide con l’alto potere decorativo della carta da parati Wall&decò. La carta da parati WET SYSTEM™ è adatta per applicazione su superfici in intonaco civile, calcestruzzo, cartongesso, vetro e piastrelle ceramiche e resistente ai detersivi ad uso domestico, all’ingiallimento e all’abrasione.

Nessun contenuto correlato.