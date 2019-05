Shanghai: la nuova collezione di Cantori

Lavorazioni artigianali orientate alla ricerca estetica di un lusso intramontabile e discreto. Al Salone del Mobile di Milano, Cantori ha presentato la nuova collezione Shanghai, firmata dall’architetto Maurizio Manzoni nel solco della tradizione ultradecennale avviata dall’azienda di Camerano nel 1976 a partire da un’intuizione di Sante Cantori.

La selezione di materiali pregiati, dal metallo con finitura bronzo battuto a mano al legno di frassino nero, trasferisce in ogni dettaglio della collezione Shanghai i valori del brand Cantori, evidenti anche nell’impiego di pietre particolari come il granito Black Cosmic e il travertino Titanio.

La collezione Shanghai, studiata per arredare in maniera trasversale la zona giorno come la camera da letto, include divani, freestanding e componibili; cabinet, madie, tavolini, letti e pareti attrezzate.