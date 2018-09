Sensazioni Tattili E Visive Per i Nuovi Oggetti Design

Designer e progettisti danno forma alla materia, giocando con le sensazioni tattili e visive che un oggetto sapientemente realizzato riesce a comunicare.

Scopriamo le novità design più interessanti del momento:

Frassino Trendy

Marnie, disegnata da Daniele Lo Scalzo Moscheri per Alma Design, è la sedia realizzata in massello tondo di frassino curvato, caratterizzata dalla particolare lavorazione di sciancratura del legno

su braccioli e schienale, che crea giochi di luci e ombre sull’intera struttura. È impilabile e disponibile nella versione in legno a vista nei colori frassino naturale o noce, oppure laccata grigio o bianco, con rivestimento in tessuto o ecopelle.

Un letto di geometrie

Nella collezione Summer Flame di Missoni Home, Vinicio è il set copripiumino e cuscino in percalle di cotone a macrochevron effetto maglia. Una grafica iconica del marchio, con motivi fiammati e vibranti dal mood nordico.

Dettagli sartoriali

Newman di Felis è un divano dal sapore contemporaneo, rifinito con particolari sartoriali come il cordoncino che disegna i profili o l’angolo scoperto con il tessuto (in tinta o a contrasto al cordoncino) che evidenzia il piedino in carbon look lucido a 45°. Per un maggior comfort, è integrabile con poggiatesta e cuscini poggiareni per la zona bassa dello schienale. Abbinabile a pouf imbottiti coordinati quadrati o rettangolari.

Solida semplicità

DV526-Lima è la libreria modulare in metallo verniciato di DVO solida e di semplice montaggio. Può essere installata a parete oppure utilizzata come elemento freestanding per dividere gli ambienti, senza schiene o con schiene in melaminico o con retri fonoassorbenti in tessuto 100% poliestere. Viene proposta in quattro colorazioni: bianco, antracite, verde salvia e rosso mattone.

La petineuse in onice

Firmata Elite Stone, marchio della lavorazione di marmi pregiati, la petineuse a scrigno, intramontabile nel suo stile retrò, è un angolo dedicato alla beauty-routine quotidiana. È realizzata in Onice Rosa, con struttura in pelle rosa con cuciture a mano e finitura cromata ed è dotata di specchio, vano contenitore ed illuminazione LED interna.

Tappeti da leggenda

Da Thibault Van Renne, studio di design che realizza tappeti contemporanei di haute couture ispirati a lavorazioni e decori del passato, una collezione in cui i materiali tradizionali si uniscono a

fibre derivate da preziosi metalli come l’oro, l’argento e il bronzo, con una tecnica di tessitura risalente all’epoca medievale e perfezionata dal marchio belga. Come tutte le collezioni, è realizzabile in diversi colori e soggetti e in qualsiasi misura.

Verde e minimale

Nella collezione Green Total Look, rubinetteria in acciaio inox di Fir Italia in versione green, che impiega materiali ecocompatibili e soluzioni a risparmio idrico, la gamma PlaySteel®, design

di Francesco Lucchese, presenta un design squadrato ultra minimalista. Nella foto, il miscelatore lavabo PlaySteel® con finitura Stainless Still e leva in DuPont™ Corian® nel colore Glacier White.

Il rigore del cemento

Cement Project, di Cotto D’Este, è un sistema che riprende con fedeltà estetica e sensoriale gli effetti del cemento, tra cui il tradizionale cassero a doghe in legno. Il progetto gioca sulla combinazione di tre nuances che vanno dal grigio chiaro al grigio intermedio, fino al grigio scuro, declinate su tre superfici differenti Work, Cem e Land, ciascuna proposta in diversi spessori

e formati.

Pannelli d’arredo

I Fold Panels di Wood-Skin sono pannelli tridimensionali dalle geometrie accattivanti, che prendono forma all’interno di un modulo rettangolare (singolo o doppio), disponibili anche in versione acustica. Rappresentano la soluzione ideale per trasformare uno spazio, arredandolo con un semplice gesto, con tutti i colori del legno o la finitura che meglio si sposa al progetto.

L’art de vivre

Bruno Moinard firma per Roche Bobois la collezione Paris Paname, mobili e oggetti di decorazione in materiali nobili, sobri e sensuali.

All’architetto, il marchio dedica uno spazio esclusivo al 193 di Boulevard Saint Germain, a Parigi: nello showroom, ripensato dallo stesso Moinard, l’intera collezione viene presentata in un’atmosfera di lusso e raffinatezza, che incarna l’eleganza e la French Art de Vivre di Roche Bobois.

Novità outdoor

Variante monocromatica della linea di Agena dedicata all’outdoor, il tessuto In&Outdoor, con piccolo disegno damier tono su tono, è in filato 100% Trevira antiallergico, antibatterico, riciclabile, privo di additivi tossici e antifiamma. Cinque i colori della palette, abbinabili ai tessuti Vienna e Tokio della stessa linea: esquisse, gold, grigio, marrone, red.

di Emma Coleman

Nessun contenuto correlato.