Sedie da Giardino e Poltrone da Esterno: le Novità Design

Sedie da giardino e poltrone da esterno: progetti di architettura in piccola scala

Arredi colorati irrompono in giardino senza pretese di mimetizzazione nel verde. Il nuovo arredamento outdoor punta sul comfort ma anche sul design con poltrone e sedie da giardino che non passano inosservate.

Il design da meditazione con delle bellissime poltrone che ci fanno godere in relax il panorama, oggetti al riparo dal mondo.

Nel numero di giugno/luglio di Case Design Stili uno speciale completo sull’outdoor e nel frattempo ecco un piccolo assaggio delle ultime novità design che stupiscono per la loro creatività e bellezza.

Sedie da giardino e poltrone da esterno: le novità 2017

Design Ronan & Erwan Bouroullec per la collezione Officina di Magis. La sedia presenta una struttura in ferro forgiato, zincato a caldo o trattato cataforesi e verniciato poliestere, con sedile e schienale in polipropilene caricato con fibra di vetro, specifico per esterni. In dieci colori.

Jujube è la seduta per esterni di Chairs & More caratterizzata da un design leggero e molto grafico.

Realizzata in metallo, ha lo schienale imbottito la cui trapuntatura riprende perfettamente il disegno della struttura.

Nasce dal design di Raul Barbieri la sedia Olivia Slim Outdoor di Rexite, con telaio a slitta in tinta con la seduta in polipropilene rinforzato e stabilizzato UV. Segno particolare: il foro circolare. Disponibile in 14 colori.

Barbados, nella collezione Tobago di Jab Anstoetz, ispirata al fascino delle isole caraibiche, è il tessuto per esterni di facile manutenzione, fresco e resistente all’esposizione alla luce e all’acqua salata. In 100% poliestere, in sei varianti di colore, alto 140 cm.

Kolibrie è la struttura ombreggiante a vela della gamma Sails di Keoutdoordesign, realizzata con tessuto e tecnologia di derivazione nautica, resistente al sole, agli agenti atmosferici, all’usura e alla salsedine.

Con un unico palo di sostegno in acciaio inox, è orientabile a 360° grazie al piedistallo a cuscinetti, con movimento manuale o motorizzato; in questa versione, essendo dotato di anemometro, Kolibrie si chiude autonomamente in caso di forte vento. Dimensioni: 380×380 cm; 320×320 cm.

Pavilion Daybed, di Monica Armani per Tribù, in dimensioni 210x219x223 cm, è una reinterpretazione del classico letto a baldacchino, con telaio in alluminio e retro e tetto disponibili con doghe in teak, in alluminio o Sunvision, in questo caso anche orientabile. Ampia la scelta dei tessuti per le cuscinature; tra gli accessori, i tendaggi e un tavolino in alluminio.

Una forma sinuosa, confortevole e protettiva, ispirata al piumaggio di un pavone, come il suo stesso nome, Peacock, indica.

Da Kenneth Cobonpue, una poltrona scultorea, dalle proporzioni importanti, in rattan lavorato con sapienza artigianale, in blu ma disponibile anche in colore naturale, con imbottitura coordinata e removibile.

Presentata all’ultimo Salone del Mobile di Milano, nell’installazione Marni Playland, la nuova edizione limitata di complementi d’arredo di Marni, composta da sedute, sgabelli, sedie a dondolo con braccioli contenitore e poltroncine, è realizzata a mano in metallo, legno dipinto e fili colorati di PVC intrecciati.

Tutti gli arredi sono pezzi unici, prodotti in Colombia da un gruppo di donne esperte nelle tecniche tradizionali dell’artigianato locale e che attraverso il lavoro trovano indipendenza ed emancipazione. Parte del ricavato della vendita sarà devoluto a Only The Brave Foundation, la fondazione del gruppo OTB di cui Marni fa parte.

Pergocasa BioArq di Arquati è la pergola bioclimatica con copertura frangisole dotata di lamelle orientabili per garantire un microclima ideale e una protezione solare regolata in base all’angolazione e all’intensità della luce. In alluminio, su misura e in tante versioni, tra cui autoportante o addossata a parete, garantita dieci anni, è accessoriabile con chiusure verticali avvolgibili Skipper o vetrate, zanzariere, impianti luce e audio Bluetooth. Disponibile in tutti i colori, anche con lame orientabili e struttura in diversa colorazione.

La seduta Ginevra Lounge di Scab Design ha una struttura in tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro con tecnologia air moulding. Colori disponibili: lino, tortora, antracite.

di Alessandra Valeri

Nessun contenuto correlato.