Rivestimenti Bagno 2018: tutte le novità e le tendenze da Cersaie

I rivestimenti bagno 2018 sono realizzati con le tecnologie sempre più avanzate. Sabbia, pietra, legno e acqua ispirano le nuove collezioni di pavimenti e rivestimenti, alternativa anche più economica a marmi e pietre naturali, con un’attenzione specifica alle problematiche ambientali, come risulta nei processi produttivi a ciclo chiuso e in quelli che utilizzano materiali di scarto.

Scopriamo tutte le novità per i rivestimenti bagno 2018.

Rivestimenti bagno 2018: le novità design

Colore e movimento per la collezione di rivestimenti in pasta bianca Color Flow di Ceramiche Supergres, disponibili nel solo formato rettificato 40×80 cm, in sei colori lucidi a specchio che esaltano la tridimensionalità delle superfici: Avio, Dark, White, Ivory, Tan e Cardinal.

Finitura matt con caratteristiche antiscivolo ed effetto cemento con suggestioni metallizzate per il pavimento in gres porcellanato Mek Porcelain tiles di Atlas Concorde, nei formati 75×150, 45×90, 60×60 e 30×60 cm, in quattro colori. ln ceramica, il rivestimento coordinato è Mek Wall tiles, nel solo formato 50×110 cm, con striature metallizzate che scorrono su uno sfondo tono su tono, in due varianti cromatiche abbinate al gres e nei due colori di tendenza blu acceso e rosa con riverberi oro.

Di ISolution by Imola, Crepe de Chine, nome tecnico con il quale si identifica la seta nell’haute couture, è una collezione che ripropone sulla superficie ceramica l’effetto texturale e cromatico di questo tessuto. In bicottura da rivestimento, la collezione è disponibile nel formato 30×60 cm in cinque colori moda: giallo/oro, bianco, rosa, turchese, grigio scuro.

Novità di Ceramica Rondine, Urban & Colors è una collezione di rivestimenti in gres porcellanato con effetto brick nel formato 6×25 cm declinato in una gamma cromatica che include le tonalità polverose del blu, dell’azzurro e del marrone in tinta unita e nella versione degradé. Carattere più industriale, invece, per la declinazione Track.

“Volevo qualcosa di non statico, che potesse rappresentare il movimento”. Così Pierre Charpin, Designer of The Year 2017 all’edizione di gennaio di Maison&Object, presenta la collezione di pavimenti e rivestimenti Fragments disegnata per Ceramiche Piemme. Nei decori Form, in foto, e Oblong, combina superfici brillanti e mat, monocromatiche e decorate, con effetto resina o pietra, anche nelle tre finiture tridimensionali Dune, Paint e Hatch.

In foto nel colore kirkby, Portraits di Ceramiche Caesar è una collezione di pavimenti e rivestimenti in grès porcellanato, anche in versione per esterni, ispirata al mondo delle pietre naturali. Tra gli otto formati, spiccano le lastre project evolution di grandi dimensioni. Sette i colori di gamma nelle tre finiture di superficie naturale, strutturata e bright (lappata).

In foto nella declinazione Sierra Glossy 73×73 cm a pavimento e 36,5×73 cm a parete, Marmorex di Blustyle, brand di Cotto d’Este, è una collezione di pavimenti e rivestimenti in grès porcellanato ispirata ai marmi più belli presenti in natura. Diversi i formati, con finitura superficiale Glossy, lucida come il marmo levigato, o Silk, dall’effetto setoso e i riverberi opalescenti tipici del marmo patinato.

Di Fiordo, Tracks è una collezione che trae ispirazione dalle pietre naturali calcaree, riproducendone texture e colori. Disponibile in tre formati (60×60 e 30×60 cm rettificato, oltre al 30×60,3 cm), due superfici (naturale e strutturata) e nella declinazione “muretto” in finitura 3D, nel formato 30×60 cm.

Segna il ritorno in auge delle cementine, la collezione di rivestimenti Abbazie che Faetano, brand di Del Conca, presenta in anteprima al Cersaie. In gres porcellanato a tutta massa, nel formato 20×20 cm, è disponibile con soggetti assortiti nelle varianti di colore bianco, antracite, azzurro e terracotta, e in formati speciali come il mosaico.

Mima le caratteristiche cromatiche della pietra naturale, la collezione di rivestimenti in ceramica Luni di Ermes Ceramiche, disponibile nei colori beige, avorio, bianco e grigio e nel formato unico 20×60 cm.

