RIO, LA VASCA IDROMASSAGGIO DI HAFRO

Rio, la nuova vasca idromassaggio di Hafro – Gruppo Geromin, progettata per garantire un benessere totale.

Una vasca idromassaggio come concentrato di estetica e funzionalità: è Rio, di Hafro-Gruppo Geromin, che, grazie all’innovativo sistema Ultrawhirlpool messo a punto dal marchio, rappresenta una vera e propria rivoluzione wellness.

Con Rio, infatti, non solo i benefici dell’acqua e della cromoterapia, ma anche il benessere garantito da un silenzioso sistema di gestione elettronica, in cui l’unico rumore è il solo e naturale gorgoglio dell’acqua, associato all’idromassaggio e alla cromoterapia per aumentare il senso dello star bene fisico e mentale.

Rio è realizzata in Tecnotek, materiale costituito da minerali naturali e polimerici acrilici al 100% di altissima qualità, che entra nell’ambiente bagno portando nuove forme e trasmettendo sensazioni tattili e visive.

Così, il contatto diretto con la vasca offre un piacere inaspettato, un soft touch vellutato e materico che completa la purezza della forma fluida, senza giunzioni, in cui immergersi per sentirsi al top del comfort.

Di facile pulizia, antibatterico, atossico e di alta resistenza ad urti e sbalzi termici, il Tecnotek garantisce anche la conservazione del colore della vasca nel tempo e ne protegge la brillantezza dalle alterazioni causate dalla luce naturale o artificiale.

Connubio di tecnologia e design, la vasca Rio è dotata di 8 bocchette jet integrate nella superficie e retroilluminate dalla cromoterapia, mentre la regolazione dell’idromassaggio permette di godere di un giusto equilibrio tra aria e acqua, anche a bassa velocità.

La tastiera minimale, integrata a bordo vasca, consente di regolare l’intensità dell’idromassaggio e i colori della cromoterapia, per un bagno di piacere assolutamente personalizzato.

Nella proposta del Gruppo Geromin di un ambiente bagno total look, Rio si inserisce con la possibilità di abbinarsi agli elementi d’arredo delle collezioni del brand attraverso finiture e colori coordinati, per creare un’armonia stilistica e funzionale fatta di dettagli e di tecnologia.

Con Rio di Hafro – Gruppo Geromin, il benessere a 360° del progetto Total Living Bathroom & Wellness (https://gruppogeromin.com/it/ )

