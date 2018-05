Il Nuovo Radiatore T Tower di Antrax IT

T Tower, il nuovo radiatore disegnato da Matteo Thun & Antonio Rodriguez per Antrax IT

Stile contemporaneo, forme minimali ed essenziali e atmosfere metropolitane ‘raccontano’ T Tower, il nuovo radiatore disegnato da Matteo Thun & Antonio Rodriguez per Antrax IT.

T Tower rappresenta l’evoluzione di Serie T, l’iconico radiatore nato dalla prima collaborazione tra Antrax IT e Matteo Thun & Antonio Rodriguez.

In questa nuova versione, presentata al salone del Mobile 2018, ne conserva il design pulito e raffinato della Serie T e reinterpreta in chiave moderna quelle caratteristiche di leggerezza ed ecletticità che fin dal principio hanno rappresentato l’anima del progetto : un termoarredo che grazie a un unico profilo di alluminio rende possibile la creazione di molteplici, ‘calde’ e sorprendenti configurazioni.

Sono diverse le caratteristiche design che rendono questo radiatore davvero unico: profili sottili e slanciati, linee pure e decise, superfici lisce e compatte, la più riconosciuta ‘sezione di calore’ a forma di ‘T’ si apre a una nuova creatività progettuale e diventa autoportante.

T Tower è infatti, è il primo radiatore free-standing sviluppato da Antrax IT. Il corpo scaldante si ‘libera’ dal tradizionale posizionamento a parete e diventa un vero e proprio complemento d’arredo, straordinariamente versatile, capace di coniugare senso estetico, prestazioni termiche e risparmio energetico.

Realizzato in profilato di alluminio, T Tower è progettato per diffondere calore sia attraverso l’alimentazione elettrica sia con funzionamento ad acqua, è disponibile nella misura di 170x14x22cm e nella versione elettrica è dotato di una particolare base tonda in acciaio Inox satinato.

Pensato per valorizzare la zona living, come un’eccezionale ‘scultura’ che trasmette calore, comfort e benessere, T Tower si trasforma in un termoarredo perfetto per personalizzare anche lo spazio bagno, grazie a uno speciale maniglione porta salviette, dalla forma squadrata e contemporanea, che avvolge il corpo scaldante.

Eccellenza qualitativa, eleganza progettuale, design funzionale e cura dei dettagli fanno di T Tower un radiatore rigoroso e dalla forte personalità, in grado di connotare l’ambiente che lo accoglie.

