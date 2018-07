Quanto Costano le Case delle Serie TV

Ti piacerebbe vivere nella casa della tua serie preferita?

Ormai le serie tv sono entrate nelle nostre case e nelle nostre vite. Influenzano la quotidianità di ognuno a partire dai commenti fino allo stile di vita. Ecco quanto costano nella realtà le case delle serie tv!

Will & Grace: la serie che ha rivoluzionato le serie

Will & Grace è tra le serie più famose al mondo andata in onda dal 1998 al 2016, per poi tornare quest’anno con una fantastica réunion. I protagonisti sono: Will Truman avvocato gay, la sua migliore amica e arredatrice d’interni Grace Adler. Will e Grace sono affiancati da due co-protagonisti: l’assistente (ricca e un po’ fuori dagli schemi) di Grace Karen Walker e Jack McFarland, amico squattrinato e coinquilino di Karen. Quindi, come non parlare dell’ormai famoso appartamento nell’Upper West Side? La maggior parte delle storie più avvincenti della serie avvengono proprio all’interno dell’appartamento dei protagonisti. L’abitazione di Will e Grace si trova proprio nell’Upper West Side, al 155 di Riverside Drive di New York. È un appartamento spazioso, con due camere grandi, due bagni, un grande salone con l’angolo cottura e un bel balcone. Tutto l’appartamento può essere affittato per una cifra che va dai 6000 ai 7000 $ al mese.

Siete una “Modern Family”?

Modern Family è una serie messa in onda nel 2009 e sicuramente ha stravolto la visione che si ha delle “famiglia tipo”. Infatti in questa serie decade l’ideale di famiglia classica per aprire le porte ad un nucleo familiare allargato e all’avanguardia. Si tratta di persone che vivono una quotidianità abbastanza vicina a quella comune, ognuno con i propri difetti e con i propri pregi. Ma allo stesso tempo vivi ed uniti dal calore familiare. La casa in cui abitano i Dunphy (Claire Pritchett-Dunphy, Phil Dunphy, Haley, Alex e Luke) è una villa assai grande. L’abitazione si trova a Los Angeles, precisamente al 10336 di Dunlear Street. I reali proprietari hanno venduto questa soluzione nel 2014 per più di 2 milioni di dollari.

È la serie del momento: Stranger Things

Stranger Things è la serie del momento, sta spopolando tra giovani e meno giovani. Un’avvincente storia tra fantascienza e horror ambientata in una cittadina dell’Indiana durante gli anni ’80. Tutto ha inizio con la scomparsa misteriosa di un bambino e l’arrivo di una ragazza dai poteri psichici. Tra le location più inquietanti e controverse della serie c’è l’abitazione della famiglia Byer (Joyce, Johnatan e Will). Questa casa, che si trova a Hawkings, in Indiana, è stata realmente messa in vendita al modico prezzo di 100000 $. Al suo interno l’acquirente potrà tenere anche le ormai famose luci di natale e l’alfabeto scritto sul muro.

The Big Bang Theory: una casa da Nerd

Ricercatori, scienziati, giovani geni, ma impauriti dal mondo esterno! The Big Bang Theory è tra le serie più divertenti degli ultimi anni. Tutta la storia ruota intorno a Sheldon, Leonard, Howard e Raj: brillanti menti impiegati presso il California Institute of Technology. Sono ragazzi tanto intelligenti, quanto socialmente inetti, soprattutto davanti ad una ragazza. Trascorrono le loro giornate tra il laboratorio e tutto ciò che riguarda i loro supereroi preferiti. La loro vita sarà sconvolta dall’arrivo dell’amore! Il loro tempo libero lo trascorrono prettamente in casa di Sheldon e Leonard. Questo appartamento è situato nella contea di Los Angeles, più precisamente in Pasadena. L’appartamento potrebbe essere affittato per quasi 2000 dollari al mese.

Ad ogni principessa un regno e dei cavalieri: New Girl

Jess una ragazza fuori dal comune, eccentrica e folle, va in crisi dopo ave rotto con il ragazzo. I suoi salvatori saranno dei coinquilini sopra le righe (Nick, Schmidt e Winston) e la sua migliore amica Cece. Le disavventure dei ragazzi avranno come scenario il loro loft a Los Angeles. La casa di New Girl è ormai diventata famosa nella zona. Si tratta di un’enorme costruzione in Traction Avenue, composta da un open space di dimensioni esorbitanti, un bagno altrettanto grande e quattro spaziose camere da letto. L’affitto del loft è stato stimato all’incirca 7400 dollari al mese.

Di Deborah Farinon

Nessun contenuto correlato.