Progetto Vincente: Una Villa con Una Valenza Multifunzionale

A Joliette, in Canada, l’interior designer Martine Brisson ha creato una terrazza con una valenza multifunzionale: luogo per il relax, piscina e zona living.

Ha vinto il premio come miglior terrazza al Quebec’s Grands Prix du Design 2015, questo progetto dell’interior designer Martine Brisson. Si tratta di un patio spazioso, dalla struttura equilibrata e ben bilanciata, realizzato a Joliette, città del Canada della regione di Lanaudière, nella provincia del Québec, commissionato da una coppia animata da una profonda passione per il design contemporaneo.

Mantenendo l’armonia con il concept architettonico della casa, firmato dell’architetto Bernard Perreault, la terrazza è un’estensione dell’interno. I giovani proprietari volevano uno spazio all’aperto fruibile sia per gli amici che per la famiglia. Il progetto ha così previsto una lineare cucina esterna completa, una zona pranzo e un’area giochi per i bambini, includendo e valorizzando maggiormente la piscina già esistente, molto soleggiata. La pergola di cedro, disegnata e realizzata su misura e inserita in una struttura in alluminio, è il fulcro del progetto sobrio e lineare e le lamelle orientabili, oltre ad offrire privacy, sono un sostegno per le piante rampicanti.

L’atmosfera è accogliente prima che elegante: i colori caldi del pergolato contrastano con i toni più chiari del pavimento in legno stagionato e pannelli in legno di recupero sono anche inseriti nella cucina, una composizione contemporanea e funzionale in acciaio inox dotata di elettrodomestici. L’area dedicata al lounge è quella centrale. Anche qui la progettista ha disegnato su misura un sistema di sedute in legno, una rivolta verso il tavolo da pranzo, l’altra verso la piscina, dotate di un comodo spazio per stivare gli oggetti o i cuscini in specifico tessuto per esterni dai colori tenui.

La piscina si estende per tutta la lunghezza del patio, in armonia con l’architettura lineare della casa ed è circondata da una barriera vetrata che ha la doppia funzione di garantire la sicurezza dei bambini e di preservare la fluidità dello spazio. Al tramonto questa zona diventa molto suggestiva: un faro proietta una luce blu, conferendo allo spazio un’atmosfera scenografica, perfetta per le rilassanti serate tra amici. Una soluzione progettuale in linea con la filosofia di Martine Brisson, che dichiara: “Mi piace creare scatole. Scatole di gioielli che i committenti possono organizzare a loro immagine”.

