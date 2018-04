Poltrone Social: Accoglienti e Per Concentrarsi

Silenzio è l’ora della concentrazione con le poltrone social

Questione annosa… A volte nemmeno in casa si riesce a isolarsi e ritagliarsi momenti per chiacchiere a due o anche solo letture concentrate e silenziose.

Ebbene, grazie a tessuti fonoassorbenti sempre più performanti – e soprattutto belli – si fa strada la tipologia di poltrone dallo schienale alto e avvolgente, in grado di creare vere e proprie isole felici. A completare il comfort acustico, oltre naturalmente a quello di seduta, non potevano mancare lampade il cui generoso diffusore fonoassorbente crea una luce calda per una perfetta

atmosfera. In queste pagine le proposte che alcune aziende del Nord Europa (ma ce n’è anche una italiana!) hanno portato alla Stockholm Furniture Fair lo scorso febbraio.

Gente che di atmosfere calde e accoglienti se ne intende…

Tomoko risolve con una sorta di casco fonoassorbente l’esigenza di privacy e di concentrazione. Disegnato da MottoWasabi/Anna Salonen & Yuki Abe per Vivero, è realizzato in feltro di poliestere

riciclabile al 100%, con base in metallo verniciato a povere.

Il divano modulare Story, disegnato da Helene Tiedemann per Ihreborn, offre la possibilità di ottenere infinite combinazioni con cui creare vere e proprie stanze nelle stanze.

La scelta compositiva coinvolge sia laterali che schienali per raggiungere la miglior definizione della propria sfera spaziale.

Tembo accoglie letteralmente a braccia (forse meglio dire orecchie…) aperte, proponendosi sia come seduta per momenti di socialità sia per momenti di solitudine e concentrazione.

Design Noergaard & Kechayas per New Works.

Point è la collezione di divani e poltrone dalle diverse possibilità compositive. Nella versione a schienale alto delimita uno spazio in cui ricavarsi una postazione privata e personale, protetta da rumori e distrazioni esterne. Sotto la seduta si possono installare cavi e prese di corrente. Design Fredrik Mattson per Materia.

È del duo britannico PearsonLloyd, la collezione di imbottiti Eleven per Alias che, nella versione high back, prevede pannelli laterali e posteriori, che si possono fissare alle gambe in alluminio,

per creare una zona protetta di privacy. I pannelli sono rivestiti in tessuto Kvadrat® o Camira, in tinta con gli elementi imbottiti; pratici bottoni automatici permettono di fissare i cuscini-schienale e i braccioli ai pannelli.

Con Online Hiback, di Claesson Koivisto Rune per David Design, ci si può concedere una vera e propria postazione completa di tavolo, lampada e collegamenti elettrici.

