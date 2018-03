Tutto il Fascino delle Poltrone, Icone del Design e del Comfort

Poltrone, les revenants. Nelle sedute imbottite, il concept open source si mescola ad intramontabili icone del design.

Il design italiano cresce, si evolve e non perde occasione per stupire con linee insolite e materiali innovativi. Ma questo è anche il tempo di importanti riedizioni.

Ha cinquant’anni ma non li dimostra la MB1 Quartet che Mario Bellini, appena ventottenne e già vincitore del primo Compasso d’Oro, disegnò tra il ‘65 e il ‘67 per Cassina, chiamandola 932.

Era un imbottito semplice, composto da quattro cuscini tenuti insieme da una grossa cintura, forse troppo in anticipo sui tempi. Oggi, invece, questo modello sfodera la sua straordinaria

attualità arricchendosi dell’esperienza del design e del know how dell’azienda nella lavorazione della pelle.

Una riedizione è anche la poltrona Progetti, ormai prodotto-simbolo del marchio, uscita dal Centro Ricerche Giorgetti nel 1987 e ispirata al manico di un antico bastone da passeggio.

Accanto al ritorno di modelli iconici, il design prosegue il suo corso sperimentando ed innovando, nell’utilizzo di imbottiture e rivestimenti sempre più resistenti e performanti e nell’evoluzione del concetto di seduta che diventa altro: una piattaforma open source, in grado di cambiare funzione con il modificarsi delle esigenze e che invita a cercare soluzioni ogni volta diverse.

È il caso del progetto Delaktig, che il colosso svedese Ikea ha realizzato insieme a Tom Dixon e che fotografa il nuovo modo di vivere gli spazi quotidiani, all’insegna della versatilità e del dinamismo, nella vita come nel design.

Reinterpreta il fascino geometrico dello stile Art Déco la poltrona Arcos, disegnata per Arper da Lievore Altherr. Una collezione che comprende una sedia, una poltrona e un divano, tutti con braccioli.

Ispirata al periodo aureo del design italiano degli anni ‘50, la poltrona Senza Fine di Giopagani è in velluto lucido, una scelta che dona un tocco vintage al design.

La collezione comprende letto, sofa, poltrona, cabinet, tavolini e comodino.

Si chiama Guelfo la poltrona bergère imbottita, disegnata da Lapo Ciatti per Opinion Ciatti, con rivestimento in eco pelliccia color grigio fumo e struttura in metallo con finitura in nichel nero, da abbinare al pouf. 2

La poltrona Yvan, di Chelini, ha la base in legno mogano sipo ed è abbinata al divano della stessa collezione. Il rivestimento è in velluto di cotone con piping e bottoni a contrasto.

Elegante e sofisticata Arno, disegnata da Mauro Lipparini per Bonaldo, è declinata in un linguaggio geometrico squadrato, con dettagli sartoriali e piedini in metallo verniciato.

Forma lineare ed essenziale, con scocca imbottita e leggermente arrotondata sui bordi, per la poltrona Class disegnata dallo Studio Joe Colombo per Ditre Italia. La struttura collega il piano della seduta con lo schienale e definisce il bracciolo per un appoggio naturale ed ergonomico.

Bloom di Kenneth Cobonpue è una poltrona in microfibra cucita sopra un top in resina con una base in acciaio. Centinaia di cuciture si irradiano dal centro della seduta creando un effetto di sottile tessitura ispirato allo sbocciare di un fiore. Disponibile in diversi colori e con seduta più alta, in versione Club Chair.

Di Verzelloni, Sillón, nella tinta Ultra-violet di tendenza, è una poltrona girevole, con o senza poggiatesta, che può essere corredata di pouf girevole.

Design: Lievore, Altherr Molina.

di

Martina Servillo

