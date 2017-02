Speciale Living con le poltrone Design 2017: tutte le novità 2017

Le poltrone sono molto più che semplici sedute ma dei complementi di arredo che completano il nostro living.

Pensate per la lettura, il relax o come elemento design accanto ai divani, ecco tutte le novità 2017 per poltrone avvolgenti e che invitano all’assoluto riposo.

Leggi anche:

Speciale Divani moderni 2017: i protagonisti del living

Le poltrone Design 2017

Nell’Atelier Collection di MisuraEmme, Mauro Lipparini firma Ermes, poltrona dalle linee armoniose e fluide, unite a un’imbottitura confortevole, che asseconda il relax e invita alla lettura.

Struttura in massello di noce canaletto o in legno di frassino in diverse finiture per la poltrona Agave firmata per Flexform da Antonio Citterio, con seduta imbottita in poliuretano espanso

rivestita in tessuto protettivo accoppiato e schienale imbottito in piuma con rivestimento sfoderabile in pelle o in tessuto.

Designer Emilio Nanni per la poltrona Kepi di Saba Italia, con struttura portante a giorno in frassino naturale, disponibile anche in metallo verniciato.

La sua forma asimmetrica è esaltata dall’appoggio del bracciolo, che ne accentua il look disimpegnato.

Forme aerodinamiche nella Update Collezione 2016 di Aston Martin, con la chaise longue V007, dalla struttura in carbonio rivestita in fibra di lino resinata e il cuscino in pelle nabuk o in tessuto di lana. Misure: 186x62x77 cm di altezza.

Eredità della vecchia scuola, seduta e tavolo occasionale convivono nella Leather Longue Chair LL04 firmata per eDe Padova da Maarten Van Severen, con forma essenziale ed ergonomica

che esalta il comfort di seduta grazie alla qualità del pellame impiegato.

Nessun contenuto correlato.