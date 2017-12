Poliform ad Arkeda 2017: l’Eleganza della Semplicità

Le nuove proposte di Poliform ad Arkeda 2017

Poliform ha partecipato ad Arkeda, la mostra-convegno dedicata all’architettura, edilizia, design ed arredo che ha avuto luogo dal 1 al 3 dicembre a Napoli..

Durante i tre giorni dedicati a convegni e workshop, Emmanuel Gallina ha presentato le nuove proposte disegnate per Poliform con il tema “ l’eleganza della semplicità”.

Scrittoi, divani e poltrone per una collezione consapevole, intima e senza tempo.

Forte della lavorazione artigianale tipica del Made in Italy, trova la sua ispirazione nella visione contemporanea di uno stile di vita raffinato, elegante e luminoso.

L’intervista ad Emmanuel Gallina

