I Piumini per la Casa: le Creazioni di Cinelli Piumini

Riscaldiamoci con i piumini per la casa di Cinelli piume e piumini

Non c’è nulla di più piacevole di riscaldarsi con un caldo piumino d’inverno. Non si discute sulla scelta di un piumino: il primo fattore è la qualità.

Cinelli Piume e Piumini da più di 50 anni è un punto di riferimento nel mondo nella lavorazione della piuma e del piumino con un’ampia proposta per la casa: guanciali, interni in piumino, trapunte, plaid e accessori in piuma. Dei veri e propri “Maestri della piuma”.

Come scegliere il piumino per la camera da letto

Se c’è un buon investimento da fare in questo periodo, è sicuramente su un piumino, che ci assicura un riposo in totale relax.

Dormire sotto un piumino ha tanti vantaggi. Il plus più conosciuto e noto è la traspirabilità. Grazie alla proprietà igroscopica della piuma stessa viene garantito un equilibrio perfetto tra temperatura corporea e clima esterno. Cosa vuol dire? Questo fattore regola la sudorazione e permette di riposare sempre in un microclima ottimale che sia inverno o estate. Scegliendo la giusta imbottitura sulla base della stagione, delle condizioni ambientali e delle personali esigenze, il piumino può infatti essere utilizzato tutto l’anno.

I piumini per la casa di Cinelli

Nella linea di interni in piumino di Cinelli, sono proposti numerosi modelli preziosi e versatili, uno per ogni esigenza di calore. Esistono infatti diverse soluzioni in base al tipo di imbottitura, ognuna delle quali reca l’indicazione del gradiente termico, ovvero la temperatura per la quale il prodotto risulta particolarmente indicato.

Alcune soluzioni sono disponibili in più opzioni di imbottitura e anche nella versione Four Seasons, ovvero due piumini accoppiabili tra di loro. Tante soluzioni per soddisfare proprio tutte le esigenze in fatto di calore e sofficità.

I piumini di Cinelli sono un prodotto naturale al 100%, biodegradabile e sicuro, oltre ad essere anallergico e igienico. Il tessuto di rivestimento che racchiude la piuma è infatti realizzato in un cotone dalla fitta trama che non permette il passaggio di batteri e acari, la cui presenza è azzerata durante l’intero processo produttivo aziendale che non ne favorisce la proliferazione. Cinelli Piume e Piumini ha inoltre ottenuto la prestigiosa label NOMITE® che certifica come ogni suo prodotto sia ideale anche per le persone che soffrono di allergie alle polveri domestiche o di asma.

L’interno in piumino poi è morbido, soffice e leggero. Dormire avvolti da un prodotto in piuma dona sensazioni uniche e garantisce le stesse qualità inalterate nel tempo.

Affrontiamo l’inverno nella nostra comfort zone: la camera da letto!

