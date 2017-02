Parquet Intarsiati: Inedite Soluzioni Per I Pavimenti In Legno

I Parquet Intarsiati: l’incontro del legno con il vetro, la pietra, il metallo, per inedite soluzioni a pavimento.

Alla radice c’è il legno, con la sua plasmabilità, il suo calore e le molteplici sfumature di colore presenti spontaneamente in natura. Ed è dalla ricchezza che da sempre la natura offre che ha preso le mosse un nuovo campo di sperimentazione, che vede una rosa di aziende artigianali del legno cimentarsi con inedite combinazioni della loro materia prima d’elezione con materiali nuovi, attraverso lavorazioni di tipo tecnologico e manuali.

In testa ci sono i metalli, dall’acciaio all’ottone, dalla superficie riflettente che esalta il disegno della composizione, valorizzando le sfumature cromatiche del legno. Suggestioni molto particolari, in chiave old style o più contemporanea, si ottengono anche dalla combinazione del legno con il marmo, dal marmo grigio carnico al bianco di Carrara, di grande impatto scenico se abbinato a legnami scuri.

Piccole tessere di vetro che richiamano l’antica arte del mosaico e autentiche murrine veneziane, per un risultato tridimensionale di grande appeal, ampliano lo spettro delle possibilità compositive, che può contare anche sull’impiego di pietra lavica, pietre preziose e pellami.

di Anita Laporta

