Parati e Tessuti: le Nuove Collezioni per Interni

Parati e Tessuti: suggestioni botaniche, grafiche o art déco

Sono le atmosfere sontuose dei palazzi veneziani, la ricchezza espressiva del Rinascimento e la profusione decorativa del Barocco, a ispirare una fetta consistente delle nuove collezione di parati e tessuti per l’arredamento, che fanno rivivere i nostalgici fasti in velluti damascati, trame preziose e cromie dense di suggestioni, come quelle che accendono le proposte di Carlucci di Chivasso by Jab Anstoetz, di élitis o di Antonia Sautter, l’ideatrice dell’ambitissimo Ballo del Doge.

Tra i temi ispiratori delle nuove proposte, il ritorno dell’Art Déco suggerisce greche rivisitate in chiave contemporanea, come quelle di Houlès Paris, ed effetti boiserie in black&white di grande appeal nella nuova collezione di Texturae.

Gli anni Cinquanta e gli anni Settanta sono, invece, al centro di nuove geometrie, esaltate da trame materiche valorizzate dall’impiego di filati diversi, nella produzione di Dedar, quanto dall’uso sapiente della luce che rinnova del tutto il parato a righe, regalando effetti tridimensionali fortemente dichiarati nella produzione di Wall&Decò.

Immancabili, poi, tra le tendenze di primavera, le stampe botaniche, stilizzate, iperrealiste o appena accennate, nei tessuti di Christian Lacroix come nei parati di N.O.W. Edizioni.

Tessuti & Parati: tutte le novità

Parati in vinile goffrato effetto seta selvatica per la collezione Talamone di élitis, con tre effetti panoramici di ispirazione italiana ed estetica barocca.

Come Portofino, in foto, che rievoca palazzi sontuosi e ricami floreali sotto una luce notturna.

Nella collezione Origin&Tosca di Mark Alexander, Gruppo Romo, i disegni di ispirazione tribale e dipinti a mano della collezione Origin, in dieci disegni, si combinano naturalmente con i filati grezzi di lana e lino di Tosca, in tinte vegetali tradizionali.

In primo piano, il tendaggio Origin Bakari, disponibile in due colori, presenta un disegno appliqué creato con quadretti di lino tagliati a mano, posizionati e ricamati su un fondo dello stesso, finissimo lino.

Punta su suggestioni tattili e visive, la collezione tessile primavera 2017 di Nya Nordiska, con Coast, tendaggio reversibile alto fino a 310 cm, con motivo di volatili stilizzati su sfondo di lino naturale, esaltato dall’effetto moiré dello jacquard a tre strati, e Cosy, misto lana e fibre sintetiche per rivestimenti, alto 140 cm, resistente, in undici tonalità tenui.

