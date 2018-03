Orientalis Karma: i Nuovi Arredi in Stile Orientale

Trend Setter: Arredi in stile orientale

Il design evolve grazie alle giovani generazioni di designer che riscoprono l’enorme patrimonio culturale dell’ Asia e una nuova “visione di creazione”.

Da qui, il rinnovato interesse alle intramontabili linee che caratterizzano gli oggetti iconici orientali: semplici ed essenziali, silenziose testimonianze di una filosofia che da sempre infonde

benessere.

Speciale sui nuovi arredi in stile orientale

Forma squadrata e legno di abete invecchiato recuperato da travi di vecchie case. Xian, realizzata da Pietro Arosio per Emmebi è una madia disponibile in tre versioni: 2 ante push and pull, 10 cassetti oppure con 2 ante a ribalta e 6 cassetti.

La grande onda è una carta da parati della serie “Tele decorative” di My Collection.

Realizzata su canvas pesante con stampa digitale ad altissima risoluzione può essere richiesta nella dimensione preferita, fino ad un massimo di 360X240 cm.

Per eseguire rituali di bellezza e relax si ricercano sempre più spesso arredi ed accessori in grado di creare atmosfere calde, accoglienti.

Mobart Ben punta su un tocco lievemente retrò con il Pouf Orient.

Akari è la parola giapponese che richiama i concetti di luminosità e di leggerezza e Vitra riedita questa storica collezione che Isamu Noguchi disegnò nel 1951.

Le Akari Light Sculptures sono disponibili in 100 esemplari tra modelli da tavolo, da terra e a sospensione. Prezzo: 1.380 euro.

Una panca-tavolino in acciaio e in legno di frassino. Line Bench, di La Cividina, è composta da un telaio in acciaio verniciato ed è disponibile nei colori rosso granata, blu polvere e bianco nuvola. Dimensioni: 120xH35x45 cm.

Koan è un sistema configurabile, composto da pannelli fissi e scorrevoli in legno ed alluminio. La combinazione di listelli verticali su lunghezze variabili crea un effetto scenografico.

È realizzato da Lualdi.

Una ciotola di legno che unisce il concept delle lavorazioni artigianali e il design essenziale e minimalista orientale. Talsa, prodotta da Kommod è un’insalatiera in legno di frassino non trattato.

di Emma Coleman

